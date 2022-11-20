鄭伊健演唱會︱三面台大唱金曲 蒙嘉慧陪老爺齊齊睇騷

今次演唱會以三面台呈現出故事性的舞台演出，並分成四個部分，大唱多首代表作，先以經典情歌《一個為你甘去蹈火海的人》、《直至消失天與地》、《不要哭了》等勾起歌迷回憶，台上配合噴火及大玩巨型LED屏幕視覺效果。

期間，伊健的老拍檔陳光榮站台以結他伴奏，之後伊健終於跟觀眾互動，他先說：「好開心再次踏上紅館，開今次紅館騷艱難咗。」談到世界變了很多，以前好容易得到的也變得困難，他自言已好耐沒有燒烤，不過香港剛放寬，笑稱完騷跟大家在北潭涌見。

一口氣唱出連串快歌：好甘

伊健除帶領三年前的「Cup Noodle」在台上JAM歌外，今次還有雲浩影(Cloud)、朱雋言一同合唱《心照》，唱到《一對對》時，台下歌迷亮起手機燈跟着節拍擺動，接着唱出充滿聖誕氣氛的《夜還未深》，當響起《感激我遇見》前奏即尖叫聲不絕，伊健更帶領全場大合唱。唱至最後一Part，伊健演繹《發現》、《同一秒》、《一生愛你一個》，接着連串勁歌熱舞，一口氣唱出《極速》、《全城效應》後，伊健搞到滿頭大汗，並一邊飲水一邊自言「好甘」。跟住氣氛一轉，再唱出情歌《仍能情深愛上》、《動地驚天愛戀過》、《吻感》等。

去到安哥部分，伊健唱出《數碼暴龍》主題曲《自動勝利Let’s Fight》，再一次帶動全場氣氛，並唱出新歌《遇怪魔我識得變大個》、羅文的《前程錦繡》，最後揀來節奏輕快的《打開你未來》跟歌迷道別，演唱會在一片愉快氣氛下結束。