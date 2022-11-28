鄭伊健演唱會| 孖馮德倫甜蜜睇騷 舒淇High爆揮動熒光棒

鄭伊健一連九場的紅館演唱會昨晚（27日）舉行尾場，演唱會連日來獲得不少圈中好友撐場，昨晚，除了有錢嘉樂和老婆湯盈盈、梁釗峰、劉偉強外，舒淇與老公馮德倫更激罕同框亮相。 舒淇穿上红色衛衣，非常sharp醒，而馮徳倫則穿綠色衛衣，夫妻二人打扮低調， 更大方任拍，兩公婆全晚都手舞足蹈，High爆揮動印有「伊健」兩字的熒光棒，其後舒淇更在社交網罕貼與馮德倫睇騷的甜蜜合照，高調放閃 ，並寫道：「滿滿回憶 首首經典……好想去唱K」。

鄭伊健好想燒嘢食 在演唱會的第三節，台上升起三個火爐桶，伊健表示：「我知好多人對呢個爐好多幻想，我只係諗到燒嘢食啫！」又稱每次看到火光都感到希望亦會許願，他對觀眾說：「每次我都會向火光許願，例如依家，我希望你哋下一次睇演唱會唔使再戴口罩，你哋依家都用幾秒時間去許個願，我相信你哋都會願望成真。」全場歡呼。 昨晚伊健在Encore環節繼續自肥計劃，穿上Roller鞋唱《陪你飛》和《你的我》，在舞台上風騷滿場「飛」，還上樓梯和落斜路，前後滾動非常流暢，全場報以掌聲。完騷後，觀眾大叫Encore不願離場，伊健破例再次上台，還感觸剖白，有感港人近年不快樂，不互動，隔閡越來越嚴重，令他非常難過，說到此伊健突然停下來背向觀眾，抹抹眼，平伏情緒後說：「我可以做咩？我係一個藝人，一係做戲一係唱歌，既然陳光榮嘅作品可以打動大家，咁我哋就開演唱會。我希望今晚之後大家會覺得，原來戴住嘅口罩只係一個外殼，裏面無改變就得，人與人之間係需要溝通。」伊健以輕快歌《可樂》為一連九場紅館演唱會，劃上完美句號。