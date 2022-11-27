鄭伊健演唱會｜清唱張國榮《柔情蜜意》：代表我愛情的一個階段

鄭伊健「HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022」昨晚(26日)在紅館舉行第八場演出，為《感激我遇見》和《仍能情深愛上》等經典情歌填詞的小美、好友谷德昭、蘇志威、DJ森美和少爺占等，還有電影《深宵閃避球》導演兼編劇應智贇、演員周家怡、陳海寧(Dee 姐)、李靖筠、李玗蓁、王頤和宋嘉儀等，拉隊捧場支持戲中「劉Sir」伊健開騷。伊健清唱了一段偶像張國榮的《柔情蜜意》，說：「你哋嘅年代聽我唱歌，而我嗰陣時，我覺得呢首歌好代表我愛情嘅一個階段，我好想唱，但唔敢叫佢哋彈，我唯有自己清唱。」

Feanna和Cloud自薦做嘉賓 當伊健率領一眾樂手與Feanna和Cloud出場唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》，坐在台前觀眾席的《深》成員，見證劇中隊友的黃淑蔓(Feanna)和雲浩影(Cloud)第一次踏上紅館表演，立即起身跳舞唱歌和揮動手燈，Feanna向他們派心心手勢。在Encore環節，當伊健唱出電影主題曲《遇怪魔我識得變大個》時，戲中演員和導演都起身又唱又跳，Feanna更興奮掩面表示：「我想喊呀！」Feanna和Cloud今次參與伊健演唱會擔任固定表演嘉賓，全因為今年10月她們在「Media Asia x Highlighter Music Gig Online」節目中，Feanna首先向伊健自動請纓做嘉賓，當時她說：「我心願喺25歲前能夠踏上紅館舞台唱歌，就算只係一場都好。」身旁的Cloud亦表示希望在紅館唱歌的心願，結果誠意打動伊健，而她們的表現亦令全場觀眾非常滿意，伊健在台上亦讚她們「夠薑」為自己爭取機會。