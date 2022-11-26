鄭伊健演唱會︱驚喜唱《幪面超人》日語主題曲 MIRROR四子台下伴舞

鄭伊健昨晚（25日）在紅館個唱舉行到第七場，老闆林建岳、劉偉強導演與太太、林海峰、蔡卓妍(阿Sa)、NowhereBoys主音Van與太太、黎諾懿、MIRROR的正副隊長楊樂文(Lokman)、江𤒹生(AK)、王智德(Alton)及邱傲然(Tiger)等捧場，他們亮相觀眾席，掀起一陣騷動。

昨晚全場氣氛特別高漲，《友情歲月》、《極速》和《全城效應》等快歌，劉導演、阿Sa、Van、AK、Lokman、Alton、Tiger與全場觀眾都起身跳舞，阿Sa揮動燈牌不停尖叫，非常落力，而劉導演更用手機為他們拍下興𡚒跳舞片段。當伊健與黃淑蔓、雲浩影等合唱《一對對》時，他拿出手機亮起白燈，觀眾一呼百應，整個場館都是一對對燈海螢火蟲，非常壯觀。而每晚Encore環節，伊健都會給觀眾驚喜，昨晚他表演日文歌。他唱完《自動勝利Let’s Fight》和《遇怪魔我識得變大個》之後，對觀眾笑言：「今日個騷完咗，你哋可以走，亦可以留低睇我表演。咁我表演咩？其實我唔係人類，我係會變身。」然後他一邊做出「幪面超人」變身動作，一邊唸出日語口訣，還唱《幪面超人》日語版主題曲，又跳高又踢腿，手舞足蹈，全場爆笑。「你哋唔好以為我做騷做到傻咗，因為我有個前輩級嘅日本朋友，山長水遠嚟我演唱會，我又唔識其他日文歌，淨係識呢首，希望有人為我翻譯畀佢聽。」之後他演唱《內傷》，又說：「有位朋友每次嚟睇我演唱會都指定要我唱呢首歌，希望你鍾意。」而這人就是觀眾席上的阿Sa，上次伊健紅館演唱會時亦送了這首歌給她，專屬點唱，非常窩心。最後伊健以勵志快歌《打開你未來》和《Stronger》為昨晚演唱會完美落幕。