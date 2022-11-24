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娛樂
2022-11-24 12:53:02

鄭伊健演唱會｜點名多謝ERROR助減壓 周秀娜捧場興奮起舞

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鄭伊健演唱會｜點名多謝ERROR助減壓 周秀娜捧場興奮起舞

鄭伊健昨晚第五場演唱會獲多位圈中人捧場。

鄭伊健重踏紅館舞台，一連九場的HERE & NOW 演唱會2022」舉行得如火如荼，昨晚（23日）第五場演出，吸引來自新加坡、日本的歌迷拉隊捧場，伊健感謝他們專程來港支持。同時，台下亦有不少圈中人撐場，包括好友蔡一智、「頭號麵粉」NowhereBoys的主音Van、周秀娜、林德信、ANSONBEAN、譚旻萱（Mandy）、劉沛蘅 Hillary）、林熙彤（Hazel）；ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）等，場面墟冚！

鄭伊健每場甫出場即引發全場尖叫，昨晚唱到快歌《極速》和《全城效應》時，台下觀眾立即起身跳舞，當唱出《感激我遇見》、《一生愛你一個》、《動地驚天愛戀過》和《只會因你唱》等慢歌時，全場更亮起手機燈大合唱，一片星海，氣氛動人。Encore環節，《自動勝利 Let’s Fight》前奏響起，觀眾立即起哄，ERROR三子、周秀娜、ANSONBEANMandy等跟着節拍瘋狂起舞。之後，伊健感謝大家的熱情反應，揚言令他極之開心，他說：「我另外想多謝ERRORr，點解要多謝佢哋？」話未說完，全場尖叫，觀眾席上的肥仔和阿Dee立即舉手向台上伊健膜拜，193向他做大心心和小心心動作。伊健繼說：「我上一次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅《ERROR遊》。我知道今次節目得兩集，所以我未睇住，多謝，ThankYou，多謝你哋畀我哋歡樂。仲有，我知你哋開演唱會，我知㗎，加油啦！」三子起立向伊健鞠躬，全場歡呼。伊健還笑言學習ERROR「自肥精神」，挑選心水的滄海遺珠表演，娛人娛己。

鄭伊健重踏紅館舞台，全城反應熱烈。 周秀娜 蔡一智、ANSONBEAN、譚旻萱 ERROR成員肥仔、阿Dee、193都有捧場。 鄭伊健在台上點名多謝ERROR帶來歡樂。
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