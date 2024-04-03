鄭伊健澳門演唱會全場爆滿 漏口風陳光榮開作品展

鄭伊健日前帶小師妹黃淑蔓(Feanna)到澳門MGM美高梅劇場舉行「Together鄭伊健與你在一起音樂會」，全場爆滿，觀眾熱情衝到台前，伊健又唱又跳又握手，還向觀眾拋紀念品，氣氛High爆！ 音樂會由兩位結他手演奏打頭陣，伊健升上台唱《Beautiful Day》揭開序幕，他與舞蹈員勁歌熱舞《極速》和《全城效應》，全場觀眾站起來一齊跳舞，澳門歌迷，還有香港及各地歌迷都揮動燈牌，氣氛熾熱。伊健向台下觀眾揮手打招呼，說：「好耐無見，我見到你哋呀！」然後他介紹音樂監製陳光榮，並說：「今日唔只係『鄭伊健Together音樂會』，仲係一個音樂調查會，你哋知唔知我呢個朋友係邊個？佢就係陳光榮。(台下歡呼)我幾乎所有歌都係佢寫，佢除咗寫歌畀鄭伊健，仲係一位作曲家。我嘅歌、好多歌手嘅歌，仲有電影音樂，例如《古惑仔》、《風雲》，我以外嘅電影例如《無間道》啦！」全場尖叫。他問觀眾：「香港電影好睇，香港嘅電影音樂都好好，若然陳光榮開電影音樂會你哋會唔會睇？」台下大叫「會」，伊健問點解？觀眾大叫「有你」，伊健笑說：「可能仲有梁朝偉和劉德華呢！」陳光榮拍拍心口感謝觀眾支持。

伊健邀請陳光榮、小師妹Feanna、歌手朱雋言與樂手們到台前一同演唱《For U & Me》和《心照》，觀眾反應熱烈，衝到台邊握手。繼香港紅館和美國站演出之後，今次是Feanna第三次擔任伊健演唱會的表演嘉賓，深得大師兄寵愛，獲驚喜安排在演唱會上獻唱其新歌《I am All Alone》，她清唱其中一段作為與伊健合唱《蟲兒飛》序曲，靚聲震攝觀眾，掌聲如雷。 之後，伊健換了新造型演唱《發現》、《同一秒》和《吻感》等情歌，觀眾揮動手燈，全場一片星海，非常浪漫。然後氣氛一轉，舞蹈員帶著紀念品出場，伊健一邊唱《Together》一邊向台下觀眾拋出紀念品，全場High爆。演唱會尾聲Encore時，伊健笑問觀眾：「你哋想聽歌定握手架？」台下起哄。他演唱《友情歲月》、《甘心替代你》、《只會因你唱》和《我的歌》等經典金曲後，笑說：「你哋都係鍾意握手多啲喎！」最後他唱《自動勝利Let’s Fight》來回舞台左右兩邊跑，滿場飛與觀眾握手，演唱會在熱鬧氣氛下圓滿結束。