鄭伊健留港生活非定居日本 唔考慮回巢TVB拍劇

鄭伊健出席新車發布會，大會請來陳慧珊擔任活動司儀，同場藝人還有楊偲泳、張文傑。伊健與太太蒙嘉慧近日回港，他接受訪問時表示因工作返港，並非傳聞中的避天災。談到被網民偷影兼被指「走樣」，伊健就稱：「都冇唔開心嘅，偷影我都唔知，冇辦法，個科技咁先進，有好有唔好，點樣去行駛呢樣嘢，你覺得OK就去做囉！呢樣嘢冇辦法，以前就好簡單，又或者狗仔隊同埋突破性，就會吸引人睇，不過而家就係網民嘅趨勢，簡單啲，做好自己。」對於跟太太食魚蛋粉被指慳家，他認為食到香港特式食物已經好開心，伊健透露蒙嘉慧將回日本工作，他就要為電影配音及宣傳首次台灣演唱會。

日本近年發生不少天災，伊健說：「唔只淨係日本，好多地方歐洲，都經歷過黃大仙水浸嗰啲，但係打風就可能勁啲，現在嘅天氣大家都要小心啲，真係比較反常，我覺得需要一架越野車，因為而家嘅天氣好惡劣。」近年旅居日本的梁朝偉被指在日本二世古買地皮起屋，問到會否效仿梁朝偉？伊健笑言：「我哋冇咁犀利。」伊健又解釋並非長居日本，並表示：「其實我都係香港住，不過太太喺嗰度工作，咁我梗係要去探佢，想出發去就去囉！譬如而家要做嘢，就喺香港先，可能佢都會返嚟陪一陪我。」另外，TVB最近重播由伊健主演舊劇《隨時候命》，問到有否考慮回巢拍劇，他即答：「唔會啦！」