鄭伊健紅館騷前熱身 黃淑蔓雲浩影自薦做嘉賓

鄭伊健將於11月21至24日及26至27日，在紅館舉行六場演唱會，昨日信用卡用戶優先訂飛，在開賣四小時火速售罄。未能撲到飛的朋友，還可以在周日(9日) 晚上9時，透過全港逾30間媒體Facebook專頁欣賞他在《Media Asia X Highlighter Music Gig Online》演出，Fans一齊練歌，為個唱熱身。

伊健率領梁釗峰、馮允謙(Jay Fung)、黃淑蔓（Feanna）和雲浩影（Cloud）一齊參與今次網上音樂會，並邀請商台DJ謝茜嘉擔任主持。拍攝當日，伊健提早抵達現場，為了聽幾位實力非凡的小師弟妹表演。事後伊健對他們說：「我早啲嚟係想聽你哋唱歌，我聽得好開心，好似睇緊演唱會。剛才我仲同Feanna和Cloud合唱，其實開過咁多次演唱會，從來都冇機會唱呢首歌，今日係第一次。之前我哋一齊拍咗套電影《深宵閃避球》，大家有咗默契，所以我專登揀呢首歌一齊唱，至於咩歌要大家估下先！」