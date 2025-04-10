鄭伊健賀歌迷會成立33周年化身導演兼司儀 感激日台韓fans專程赴會

「鄭伊健真心同盟國際歌迷會」成立33周年，日前以「久別重逢」為主題舉行聚會，延開25席，招待約300位來自香港、台灣、日本、韓國和新加坡等各地fans，非常熱鬧。相隔8年再辦歌迷聚會，伊健很緊張，化身導演兼司儀，親自安排表演項目。除了邀請合作無間的音樂監製陳光榮、歌手朱雋言和圈外好友Percy ，組成期間限定band表演，還有陳光榮兒子Aiden演奏大提琴打頭陣。Fans就以這30幾年來，跟伊健經歷的片段剪輯成MV回禮。伊健看後非常感動，一度講不出話，強忍淚水。他說：「30幾年，有啲朋友喺度，有啲移咗民，有啲朋友⋯⋯大家身體健康！」

台上表演由伊健安排，現場就由fans悉心布置，重現電影《久別重逢》場景劇照，讓fans代入女主角與偶像合照，還有歌迷會舊會的剪報。最特別是每位fans的座上，都擺放一盒伊健出道拍廣告的檸檬茶，而且是當年的復刻版包裝，令人驚喜。首先由Aiden 出場演奏大提琴，然後伊健出場，笑言要公開與Aiden的秘密關係：「你哋睇吓佢嘅髮型，長頭髮㗎，我將呢個秘密講出嚟，大家會唔會好驚？你哋係咪唔想接受？」台下fans起哄，有人搶答是「私生子」，令他們哭笑不得，結果伊健揭曉Aiden 是陳光榮的兒子，這是他第一次公開表演，全場掌聲支持。

伊健問台下：「其實Fan Club成立咗幾耐？（30幾年）30幾年咩？多謝大家，原來我哋已經30幾年偶像與Fans嘅關係。」他邀請陳光榮出場，說：「大家記唔記得上次fan club party幾時？（2017年）當時我哋著咩衫表演？（校服）幾年前我哋仲可以著校服，依家就⋯」他繼續邀請其他band友上台，並介紹他們身上貌似牛仔布的斗篷，是一位日本朋友用「和紙」為他們製作，全場嘩然。然後伊健一連唱了《隨時候命》、《一起衝一起闖》和《自動勝利Let‘s Fight》等歌曲，台下大合唱，氣氛高漲。演唱《Stronger》前，他說：「疫情期間好蕭條，要戴口罩出街，有好多嘢唔做得，嗰時我拍咗個廣告，首歌由陳光榮寫，我好鍾意份歌詞，鼓勵大家喺低潮時唔好咁易放棄！」之後與fans影合照和抽獎，送出簽名藍牙喇叭和海報。活動尾聲，fans意猶未盡大叫encore，全場大合唱《Together》。

鄭伊健感激專程赴會