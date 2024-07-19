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娛樂
2024-07-19 16:59:12

鄭佩佩去世｜原子鏸撰文歌頌亡母 感恩與媽媽度過美好時光

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鄭佩佩女兒原子鏸今日在IG分享跟母親點滴。

鄭佩佩女兒原子鏸今日在IG分享跟母親點滴。

一代武打女星鄭佩佩今日傳來於美國離世噩耗，享年78歲。鄭佩佩的女兒原子鏸今日在IG分享跟母親點滴，以英語長文悼念亡母，表示自己家人在過去的兩年搬回美國，感恩能夠跟媽媽度過美好時光：「我現在很難找到言語來形容，因為這一切看起來有點不真實我甚至覺得這一切只是一場噩夢，我會在早上醒來看到她原來的樣子，我認識從內到外最美麗的人。」

 

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原子鏸在IG悼念亡母鄭佩佩。 原子鏸在IG悼念亡母鄭佩佩。 原子鏸在IG悼念亡母鄭佩佩。 原子鏸在IG悼念亡母鄭佩佩。 原子鏸在IG悼念亡母鄭佩佩。 原子鏸在IG悼念亡母鄭佩佩。 原子鏸在IG悼念亡母鄭佩佩。 原子鏸在IG悼念亡母鄭佩佩。 原子鏸在IG悼念亡母鄭佩佩。 原子鏸在IG悼念亡母鄭佩佩。

原子鏸︰我愛你媽媽！我非常想念你

原子鏸更分享對媽媽的看法，大讚鄭佩佩是最無私的人，她寫：「直到最後一口氣，她都只想着自己的孩子。她讓我們所有人都陪在她身邊，愛着她，並回饋她一直給予我們的關心和付出。我非常愛我的母親，失去她的痛苦幾乎難以忍受。她是一位堅強、美麗、體貼、有趣、可愛、無私、慈愛、慷慨的母親榜樣，她總是把我們放在第1位，我只希望能和我的兒子，建立像我母親和她每個孩子一樣的關係，一種開放、坦誠和富於情感的關係。她就像是讓我們一家人如此親密的黏合劑。她教會了我要謙虛、善良、守時、專業、誠實、積極、感恩等。」

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原子鏸認為母親是一位傳奇人物，最後寫：「我愛你媽媽！我非常想念你，但我知道你會永遠在我心裏，因為你就在我心裏，永遠在我心裏。」同時公開不少一家的的生活照，當中不乏兩母女的鬼馬合照。

 

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