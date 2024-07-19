鄭佩佩去世｜TVB Plus明晚播《唐伯虎點秋香》悼念 曾被經理人要求觀看周星馳所有電影

香港資深武打女星鄭佩佩今日（19日）驚傳離世，享年78歲。鄭佩佩曾經拍過多部經典電影，最為人熟悉就莫過於《唐伯虎點秋香》中的「華夫人」，雖然她電影中只是配角，卻成為經典角式之後。2017年鄭佩佩接受中視《改變的起點》訪問時，她就分享了不少拍攝這部電影的趣事，當中更大爆星爺原來在片場卻是相當嚴肅，及成功背後的秘密。
1993年《唐伯虎點秋香》是鄭佩佩首部擔任女配角的電影，當年女主角鞏俐剛拿了德國一個影展的影后，怕影響形象，所以不接拍這角色，星爺只得向鄭佩佩埋手，佩佩姐憶述：「周星馳說：佩佩姐妳可不可以演啊？我就試了，讓人有機會看到我另外一面。」成就了這個角色。
為了悼念鄭佩佩，無綫今日下午公布明晚8時30分在TVB Plus(82台)特別安排播出《唐伯虎點秋香》，重溫鄭佩佩在片中的精湛演出，飾演華夫人的鄭佩佩在片中跟主角周星馳、鞏俐的對手戲相當經典，如今仍令觀眾難忘。
看playback時大家都笑了才收貨
鄭佩佩當年首次跟星爺合作，她表示：「星爺是一個喜劇演員，但是他現場是非當嚴肅的，去創造出讓觀眾難忘的戲劇。他本人是不笑的，在創作過程中，他不會嬉嬉哈哈的拍，我記得他的話是很少的。」提到經典場面「含笑半步釘」，雖然看來只得幾十秒，但就用了一整天時間去拍，鄭佩佩分享拍攝點滴，並透露星爺是一個非常認真的演員，他每拍一個鏡頭，都會看別人看playback 的反應，大家都笑了才收貨，如果有一個人不笑，他都會認為不夠完美，會繼續努力再改進。 在訪問中，鄭佩佩亦自言「根本看不懂無厘頭的電影」，而她的經理人就要她將星爺的所有電影作品全部看一遍，希望她明白何謂「無厘頭」，最後，她成功飾演了⼀個搞笑與武打兼備的「華夫人」。