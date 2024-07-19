鄭佩佩去世｜TVB Plus明晚播《唐伯虎點秋香》悼念 曾被經理人要求觀看周星馳所有電影

當年女主角鞏俐剛拿了德國一個影展的影后，怕影響形象，所以不接拍這個搞笑角色。

香港資深武打女星鄭佩佩今日（19日）驚傳離世，享年78歲。鄭佩佩曾經拍過多部經典電影，最為人熟悉就莫過於《唐伯虎點秋香》中的「華夫人」，雖然她電影中只是配角，卻成為經典角式之後。2017年鄭佩佩接受中視《改變的起點》訪問時，她就分享了不少拍攝這部電影的趣事，當中更大爆星爺原來在片場卻是相當嚴肅，及成功背後的秘密。

1993年《唐伯虎點秋香》是鄭佩佩首部擔任女配角的電影，當年女主角鞏俐剛拿了德國一個影展的影后，怕影響形象，所以不接拍這角色，星爺只得向鄭佩佩埋手，佩佩姐憶述：「周星馳說：佩佩姐妳可不可以演啊？我就試了，讓人有機會看到我另外一面。」成就了這個角色。