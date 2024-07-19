鄭佩佩去世︱一代俠女證實離世 享年78歲

在香港影壇曾有俠女之稱的資深演員鄭佩佩，獲圈中好友證實與世長辭，享年78歲。 鄭佩佩所屬公司凱藝娛樂發文：「懷著沉重的心情公告，我們的佩佩姐鄭佩佩女士于美国时间2024年7月17日離世。凱藝娛樂全体仝人對此深感痛心及婉惜。公司及佩佩姐的子女，藉此感謝所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮著愛：感謝大家多年來對佩佩姐的愛護，佩佩姐近年来身體抱恙，她選擇不把消息公開，一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。多才多藝的佩佩姐入行多年屢獲殊榮，一代武打女星更是深入民心，其影視生涯跨越光輝六十載，除了在事業上努力不懈，佩佩姐亦是個平易近人、善良、愛助人且有耐性的好媽媽。佩佩姐，我們永遠懷念您！」

鄭佩佩曾演出《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》 曾與鄭佩佩拍節目的劉濤，在今年5月於節目中透露鄭佩佩身體狀況變差，需要攙扶，令她十分憂心。她回憶當年拍《花兒與少年，老友記》時，與鄭佩佩等同遊西班牙。她留起眾人的簽名紙條，更珍藏鄭佩佩給的字條，上面寫著「豈能盡如人意，但求不愧我心，與濤兒共勉之，佩媽」。 鄭佩佩在1946年1月6日生於中國上海，1963年考入南國實驗劇團，畢業後加入邵氏電影公司。鄭佩佩的代表作有《寶蓮燈》、《大醉俠》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《花木蘭》等。鄭佩佩女兒原子鏸亦曾在幕前發展，不時在社交網公開與媽媽的三代同堂照片。