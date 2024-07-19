鄭佩佩去世｜歷經4次流產終離婚收場 復出拍《唐伯虎點秋香》成經典

第一代邵氏武打女星鄭佩佩於7月17日在美國離世，享年78歲。她與前夫原文通育有3女1子，分別是大女原麗淇，次女原和珍，三女原子鏸和老么原和玉。原麗淇曾與母親拍過武俠片《龍騰虎躍》，並曾憑《三更之回家》獲得第22屆香港電影金像獎最佳新演員。原子鏸是1999年香港小姐亞軍，2022年與摩洛哥籍老公及兒子回美國定居，以便照顧鄭佩佩。

鄭佩佩在事業如日方中時，宣布息影並與原文通結婚，當時24歲的她為愛遷往美國定居生活。當時一直有傳原文通是富商，惟原文通與鄭佩佩結婚時，仍是美國留學生一名，原文通的父親亦只是邵氏公司在台灣的代理商。

為追仔8度懷孕 由於佩佩的思想傳統，因此想為3代單傳的原家生子繼後香燈，令她經歷了8次懷孕，4次流產。她曾在訪問說過︰「當時的女人，都覺得自己是傳宗接代的。能為夫家生兒子是很重要的。嫁進原家之後，知道他們家是三代單傳，更覺得自己有一種使命感。從結婚那一刻起。我就下定決心，要拿自己的肚子給他們原家播種。」 婚後未停過工作 婚後鄭佩佩除了照顧家庭，同時還教舞蹈、為原文通的進出口公司驗貨，之後開百貨商場，自己賣電視包辦送貨，更考了當地的房地產執照，開設電視節目製作公司「星象傳播股份有限公司」。然而，鄭佩佩於1987年與原文通吵大鑊，終令19年的婚姻畫上句號。

埋首工作令婚姻觸礁 她曾在節目中透露當時創辦華語電視台，自掏腰包製作美國華人紀錄片系列《繼往開來》，「我根本沒計算過成本，我是自不量力，覺得天塌下來都可以自己一個人扛。後來，節目口碑非常好，但雖然大家都叫好，卻沒有人幫我想過，拍攝成本要怎麼賺回來。」現實的是製作、主持，出外景時做司機全都是由鄭佩佩負責。原文通難以忍受她只為理想做節目，於是二人大吵一場。 未為離婚後悔 鄭佩佩說︰「他覺得我太不把錢當一回事，又很高調，不適合做一個太太。」她亦承認自己不是一個溫柔的女人，當離開前夫的辦公室時，曾怪責自己沉不住氣，如自己當時忍一忍，小朋友便可以有完整家庭。她又謂當時提出離婚時，「我沒有要求任何東西，他也很快就答應了」。她說︰「離婚是我一念之差，三分鐘的決定，不知道這個決定對還不對，但我願意承受這個後果。」