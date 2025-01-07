鄭佩佩79歲生忌 原子鏸傷感悼念：還是覺得不太真實

原子鏸表示今年是媽媽離世後的第一個生日，「每年的這個時候，聖誕節、新年、然後你的生日，曾經是我們可以一家人聚在一起的時光。每年你一定會為我們計劃好，讓我們一家人在一起。我不會撒謊，這個假期很難過……因為我知道心靈像缺少了一塊。」

一代知名武打女星鄭佩佩去年7月不幸於美國逝世，終年78歲。鄭佩佩4名子女去年11月現身金馬獎代亡母領「終身成就紀念奬」，當時原子鏸哭成淚人。昨日(6日)是鄭佩佩的生忌，原子鏸在IG貼出多張與媽媽合照，並撰長文發表對母親的思念。

尊敬的藝人 最好的朋友

原子鏸非常掛念母親，她表示：「每天我仍然感覺到你在我心裏。我知道直到我去世的那一天，我都會有這種感覺。有時，當某件事讓我想起你時，我會微笑。有時，當我知道我不能再隨便打電話給你或計劃與你共渡時光時，我會感到心痛。你離開我們已經快半年了，但不知怎麼的，還是覺得不太真實。」

她表示很幸運能有這麼出色的母親，「她既是我尊敬的藝人和母親，亦是我最好的朋友，她是我最大的粉絲，更是我無論在甚麼情況下都可以永遠依賴的人。」她指感覺在香港當演員的身份已似是上輩子的事，但她永遠不會抹去這段記憶，因為每次母女檔出席活動時都像情侶一樣，令她十分懷念。