鄭俊弘何雁詩慈善騷籌七位數善款 感觸哽咽：並不是孤單一個

鄭俊弘(Fred)與何雁詩(Stephanie)發起為2歲兒子Asher以及患「天使綜合症」童籌款的《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》，昨晚(7日)於戲曲中心舉行慈善音樂會圓滿結束，不少圈中人包括汪明荃、樂易玲、黎諾懿、薛家燕、麥明詩與老公盛勁為和郭柏妍等，還有阿詩的姊妹團SIXTERS 好友，包括陳瀅、蔡思貝、賴慰玲、陳嘉寶及吳嘉熙，均有捧場。家燕姐大讚演唱會意義，「我差啲睇到喊，希望大家都多啲關注。」

Asher 出現有意義 在梁詠琪動人的聲音導航《一封天使家長的信》下，鄭俊弘和何雁詩溫馨的合唱《You are my sunshine》為音樂會拉開序幕，穿上長裙的Stephanie在 Fred的結他伴奏下獻唱，其間大螢幕播出媽媽給患上天使綜合症女兒的親筆信。其後，JW（王灝兒）、方力申，蘇永康等輪流登場。在演唱會尾聲，鄭俊泓與何雁詩在演唱《跌落凡間的天使》時，感謝各單位協助哽咽道：「感謝所有天使的守護，讓不可能變成可能，希望讓更多特殊需要的家庭知道，你並不是孤單一個。」鄭俊弘亦坦言：「我深信Asher在我們生命中的出現有他的意義，讓我們能勇敢站出來為天使綜合症患者發聲，用愛影響大家。」

人情一世都還唔晒 Fred和Stephanie完騷後受訪表示大感滿足，初步估計善款接近7位數字， 形容順利完成猶如奇蹟，單靠兩人無法成事，Fred直言：「呢份人情一世都還唔晒。」兩人感激其他天使家庭勇敢分享，讓外界更多人認識這個病，並會繼續舉行慈善活動，讓外界繼續關注。「多咗人知道呢個病，已經做到我哋一直想做嘅嘢。」何雁詩表示，雖沒有在台上提及兒子，但整晚演出都想起Asher，「呢個演唱會佢係起點，但又唔淨係為佢，我哋心底知道源頭係佢。」