鄭俊弘兒子開始接受不同治療 家燕姐眼濕濕為何雁詩打氣

欣賞 鄭俊弘何雁詩毅力

家燕姐讚鄭俊弘與何雁詩充滿正能量，堅強面對：「我都係媽媽，都會有一段時間難過，但我好欣賞鄭俊弘同何雁詩堅強及毅力，好有心為社會為『天使綜合症』病患者舉行籌款音樂會。希望更多市民支持及關注有這個徵狀的小朋友，因為屬罕見病例，政府在各方面仍未有任何這方面的支援。家庭生活ok當然沒有問題，但生活只夠糊口的家庭，又如何能幫到他們呢？知道Fred與Stephanie要照顧兒子日日奔波又要籌備慈善音樂會，希望多啲人關注，好感謝兩位偉大的愛…….」

說到這裡，身為媽媽兼嫲嫲的家燕姐被何雁詩與鄭俊弘的堅強感動，一時間感同身受，忍不住眼濕濕擁抱Stephanie。