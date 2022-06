鄭俊弘(Fred)和何雁詩早前宣布兒子Asher於6月1日出世,正在坐月的何雁詩日前亦分享了做瑜伽收身的照片。今日Fred在社交網上載一張在BB床前自彈自唱的照片,並寫道︰「每天都會跟寶寶彈結他唱歌仔!他喜歡The Beatles﹗」何雁詩打上The Beatles的其中一首歌名《I want to hold your hand》,似乎囝囝得到父母的遺傳,自小已有音樂天份。