鄭俊弘 何雁詩夫妻檔搵奶粉錢 鍾雨璇黑暴當日拍MV

鄭俊弘(Fred)、何雁詩(Stephanie)和鍾雨璇(Ophelia)等，近日出席美容及保健品品牌ASANA 360的周年活動，宴會設有「慈善麻雀王大賽」，目的是為「香港認知障礙症協會」籌款，三人均認同活動意義，樂意支持有需要人士。Fred、Stephanie笑稱，「其實我哋喺疫情期間先學識打麻雀，日後希望可以一同參加。」Ophelia 則表示自己有陪祖母打「衛生麻雀」，主要都是想老人家開心。

Fred 出歌警惕自己 Stephanie剛加盟新公司並推出新歌《The Right Kind》，她不但親自作曲，又首次參與監製工作。Fred亦推出新歌《左搖右擺》，他笑言：「我嘅缺點其實正係喜歡左搖右擺，有時會容易被別人的意見所動搖，呢首歌正正係用來警示自己。」兩人初為人父母，Stephanie怕兒子Asher愈大愈「精靈」，問及育兒趣事時，她說：「其實喺父母眼中，望到個小朋友做乜嘢都好開心，而最近開始幫Asher報讀學校及準備面試，嚟緊仲會帶佢去影學生相，相信都會幾有趣。」