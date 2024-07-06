鄭保瑞讚韓版《意外》姜棟元有魅力 籲入場找港韓版本不同之處

韓版《意外》改編自杜琪峯監製、鄭保瑞執導、古天樂和任賢齊主演的同名港產片，找來姜棟元飾演古天樂的角色。鄭保瑞導演表示當知道自己有作品首次獲韓國改編，感到非常開心及有趣：「當時是2021年知道這個消息，到今年5月去完康城電影節，我同韓國的電影公司食了一餐飯，終於知道就快上映。」韓國版本已於日前(4日) 在香港上映。

古天樂姜棟元各有自己風格 韓版由李美淑出演馮淬帆的角色、李玹旭飾演葉璇一角，以及陳俊翔飾演林雪的角色。早已搶先欣賞韓版的瑞導認為，韓版《意外》故事改編有驚喜及新鮮感，「例如有角色由阿伯變婆婆，林雪變後生仔，我覺得都好有趣，我自己都無想像過，今次導演(韓版導演李要攝)自己有另一種尋找，對我來講好新鮮。當然我就比較鍾意男主角姜棟元的戲，我覺得他演繹出另一種大腦(港版角色名稱)，古天樂古仔是一種大腦，他有自己一種風格，而姜棟元是另一種風格，兩個都有魅力。」