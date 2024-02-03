鄭啟泰離世｜曾與DJ黎海珊結婚5年　自認「壞男人」與前女友育有一名22歲女兒

鄭啟泰早年接受訪問時透露，結婚時年僅26歲，二人由認識、拍拖、同居到去加拿大秘密結婚，只是半年之間的事，後來因第三者介入而分手。他坦白承認，當年因太年輕，未見識過花花世界，受不起誘惑，認識了不同性格及外形的女仔，因而與黎海珊分開。

鄭啟泰早前回巢離職兩個多月的新城電台，更宣布向前香港滾軸溜冰代表隊運動員王雁芝求婚成功，但今日（3日）傍晚突然傳出死訊，終年56歲。鄭啟泰曾於90年代與同是DJ的黎海珊結婚，不過婚姻僅維持短短5年便離婚收場。

鄭啟泰指自己當時「利用第三者去填補好奇心」，不過離婚後鄭啟泰與第三者亦很快分手，他亦繼續去認識不同女友，還跟其中一個女友誕下一個女兒，現在女兒已經約22歲。鄭啟泰承認以前是「壞男孩」，因細個追不到女仔，大個有能力去追，便見一個鍾意一個，相當花心，令很多前女友傷心，但已補救不到。

至2010年鄭啟泰在低潮期與任職律師樓的Francesca拍拖，更揚言被Francesca收服，變得專一，當時女友Francesca在律師樓工作，鄭啟泰見其英文好，便請她翻譯司儀稿，並回請食飯答謝。不過，二人經過逾10年愛情長跑，最後亦分手收場。至日前鄭啟泰向同居兩年的女友王雁芝求婚成功，豈料今日傳來噩耗。

黎燕珊在IG貼出昔日跟鄭啟泰的合照。

黎燕珊貼圖悼念前夫

黎燕珊在社交平台貼出昔日跟鄭啟泰及邵國華的合照，留言說︰「我會讓記憶停留在這一瞬間。」她接受傳媒訪問表示只會記得鄭啟泰的好，當日的仇恨已不再重要。

昔日三人曾一起主持《開心看天下》，邵國華於2022年因病去世，如今鄭啟泰亦突然離開，心情非常難過。