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娛樂
2024-02-01 19:18:47

鄭啟泰離職新城兩個月獲馬浚偉邀回巢 開咪報喜宣布求婚成功

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鄭啟泰開咪公佈求婚成功 。

鄭啟泰開咪公佈求婚成功。

馬浚偉加盟新城廣播有限公司(新城廣播)擔任首席營運總監後，陸續作出優化改革，繼啤梨葉文輝、周禮茂升職、陳小芝回巢後，馬浚偉再邀得鄭啟泰重返新城大家庭。鄭啟泰在新城工作了20多年，兩個月前離職，今決回巢再度開咪，與T-MAX（海淦清）、麥皓兒主持知訊台「得閒 High Tea」直播節目。 

鄭啟泰擁抱知訊台台長程凱欣。 歌手蘇家欣、鄭啟泰、程凱欣。

鄭啟泰首天返工，特別買了20枝紅玫瑰，送給公司的女同事，感謝她們一直幫忙。當然少不了送花給邀請他回巢的馬浚偉先生，馬生更搶先祝賀啟泰求婚成功，並擁抱歡迎啟泰：「Welcome back！其實你係返屋企。」啟泰感謝馬生邀請他回家，馬浚偉笑說：「大家都邀請你返屋企，沒有人當你離家出走過，你咁任性，浪子。」鄭啟泰坦承看過出面的世界，發覺新城真是他的娘家，並表示：「我最希望能以老帶嫩，你有更好的未來。」

在離家出走這段期間，鄭啟泰遊走內地，去了深圳、廣州、橫店拍戲。他說：「離開新城時，我有通知馬生，當時他仍未加入新城。大約三星期前，馬生叫我返新城傾偈，當時傾了3分鐘，馬生叫我着返新城件『波衫』，件『波衫』仍在我枱面，已經『着咗』20年喇！我就二話不說着返，流返新城嘅血。」鄭啟泰亦自爆跟未婚妻求婚成功，他指大家一齊住兩年多 了，並他說：「今年幾好，回來了新城大家庭，又返內地工作，亦開展新的家庭生活，如果大家收到我嘅喜帖，一定要來呀。」據了解，鄭啟泰未婚妻就是速度滾軸溜冰前香港代表隊運動員王雁芝，並屬創下連續六年的紀錄保持者。

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鄭啟泰首天返工特別買了20枝紅玫瑰，感謝公司同事一直幫忙。 馬浚偉出手邀請鄭啟泰回巢。 鄭啟泰擁抱馬浚偉。 鄭啟泰未婚妻王雁芝，是速度滾軸溜冰前香港代表隊。
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