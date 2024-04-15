鄭威濤不敵癌魔東京病逝 創立板前壽司發跡史拍成《和味濃情》

「板前壽司」創辦人鄭威濤(Ricky)於17年確診胰臟癌，近日驚傳離世消息。其好友數日前在社交平台發文道：「板前板長老闆鄭威濤於上星期終敵不過癌魔，與世長辭，老朋友，一路好走！」網上亦有多個YouTube頻道報道有關鄭威濤逝世的消息。 有報道引述消息稱Ricky的胰臟癌已康復一段時間，但因為復發，於本月2日在東京離世。

首位港人投得「日本一」 人稱「Ricky San」的鄭威濤，於八十年代到日本當壽司學徒，92年在港開設日式班戟店，大受歡迎，短短一年內連開廿間分店。96年，他從日本引入味千拉麵，04年開設首間板前壽司，07年再開設走高檔路線的板長壽司。 要數鄭威濤最威水的事跡，莫過於2008年1月，以港幣43萬元於築地市場投得有「日本一」之稱的藍鰭吞拿魚，成為第一位投得「日本一」的香港人，成為風頭人物。

《和味濃情》以其故事作藍本 鄭威濤發跡期間活躍於娛樂圈，曾主持無綫節目《和味無窮》，劇集《和味濃情》亦以他的故事作為藍本，由陶大宇主演。另外，張智霖主演的《魚躍在花見》，由他創辦的板長夀司全程贊助食物，兼任廚藝顧問。