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娛樂
2024-04-15 23:18:13

鄭威濤不敵癌魔東京病逝 創立板前壽司發跡史拍成《和味濃情》

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「板前壽司」創辦人鄭威日前傳來死訊。

「板前壽司」創辦人鄭威日前傳來死訊。

「板前壽司」創辦人鄭威濤(Ricky)17年確診胰臟癌，近日驚傳離世消息。其好友數日前在社交平台發文道：「板前板長老闆鄭威濤於上星期終敵不過癌魔，與世長辭，老朋友，一路好走！」網上亦有多個YouTube頻道報道有關鄭威濤逝世的消息。

有報道引述消息稱Ricky的胰臟癌已康復一段時間，但因為復發，於本月2日在東京離世。

板前壽司、板長壽司曾在香港各區設立分店，惟板前壽司已全線結業。

首位港人投得「日本一」

人稱「Ricky San」的鄭威濤，於八十年代到日本當壽司學徒，92年在港開設日式班戟店，大受歡迎，短短一年內連開廿間分店。96年，他從日本引入味千拉麵，04年開設首間板前壽司，07年再開設走高檔路線的板長壽司。

要數鄭威濤最威水的事跡，莫過於20081月，以港幣43萬元於築地市場投得有「日本一」之稱的藍鰭吞拿魚，成為第一位投得「日本一」的香港人，成為風頭人物。

無綫劇集《和味濃情》以鄭威濤的故事作為藍本，其角色由陶大宇扮演。

無綫劇集《和味濃情》以鄭威濤的故事作為藍本，其角色由陶大宇扮演。

《和味濃情》以其故事作藍本

鄭威濤發跡期間活躍於娛樂圈，曾主持無綫節目《和味無窮》，劇集《和味濃情》亦以他的故事作為藍本，由陶大宇主演。另外，張智霖主演的《魚躍在花見》，由他創辦的板長夀司全程贊助食物，兼任廚藝顧問。

陶大宇主演的《和味濃情》，是以鄭威濤的故事做藍本。 陶大宇主演的《和味濃情》，是以鄭威濤的故事做藍本。 陶大宇主演的《和味濃情》，是以鄭威濤的故事做藍本。 陶大宇主演的《和味濃情》，是以鄭威濤的故事做藍本。

捲商業糾紛

鄭威濤擴展其飲食業務的同時，亦捲入多宗官司，當中包括被控告侵犯商標，結果鄭威濤被判敗訴。早年，他現身法庭應訊，透露自己患上胰臟癌，並嘗過多種治療方法，包括標靶治療、化療、免疫治療等，又曾到日本接受幹細胞治療。

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鄭威濤曾先後夥拍官恩娜、徐淑敏拍《和味無窮》。

鄭威濤曾先後夥拍官恩娜、徐淑敏拍《和味無窮》。

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