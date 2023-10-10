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娛樂
2023-10-10 11:16:23

鄭容和來港首辦戶外個唱 舞台特效令樂迷猶如走入電影世界

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鄭容和來港首辦戶外個唱 舞台特效令樂迷猶如走入電影世界

鄭容和決定將於11月22日在西九龍文化區舉辦首個戶外個人演唱會。

韓星鄭容和今年7月在香港開個唱反應熱烈，未夠半年，鄭容和決定將於11月22日在西九龍文化區舉辦首個戶外個人演唱會《2023 JUNG YONG HWA LIVE 'YOUR CITY' IN HONG KONG》，門票將於10月18日早上公開發售。

今次演唱會將以全新主題YOUR CITY為中心，以歌單傳達訊息，將城市與鄭容和連結，使樂迷猶如在電影中感受起承轉合的感覺。同時，是次個唱亦是鄭容和第一次的戶外音樂會，在各地已經掀起極大迴響，料吸引海外歌迷來港參與。

舞台隱藏訊息

鄭容和表示非常重視今次演唱會，亦為此表演加強排練：「今次Your City演唱會中，我希望觀眾有睇緊音樂劇或電影嘅感覺，透過音樂同燈光令大家體現舞台嘅空間感，希望演出後樂迷腦海中會覺得『好像在看一部都市感性電影』。而戶外演唱會應該可以更近距離同大家見面，加上今次舞台效果好厲害，仲會有煙火效果，相信會令大家更投入。」鄭容和笑言希望Fans不要只留意自己，因為舞台「隱藏」不少訊息，令演唱會玩味十足：「今次Your City演唱會中，喺影片、音樂、舞蹈員、樂隊、甚至我嘅歌衫中都隱藏多種要素，每個入場嘅Fans理解每首歌、每段歌詞都會有唔同感覺同信息。」另外，演唱會亦販售香港站獨家限量官方紀念品，同時亦有多項專屬粉絲福利，包括簽名海報，彩排觀賞 Sound Check Rehearsal，歡送 Goodbye Session及官方限定發光手帶等，詳情留意官方消息。

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鄭容和為此戶外個唱加強排練。 鄭容和

演唱會詳情
《2023 JUNG YONG HWA LIVE 'YOUR CITY' IN HONG KONG》

日期: 2023年11月22日（星期三）

時間: 20:00

地點: 安盛x竹翠公園｜AXA x WONDERLAND, West Kowloon

票價: HK$1,680(VIP)/HK$1,280/HK$880

票務平台：https://tix-get-go.kktix.cc
Mastercard優先訂購: 10月17日 11AM

公開發售： 10月18 日 11AM

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