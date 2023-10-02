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娛樂
2023-10-02 19:52:14

鄭少秋自認多情 談鄭安儀一面內疚︰我一樣係咁愛錫佢

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鄭少秋早年接受陳志雲訪問，大談自己的感情事。

鄭少秋大女鄭安儀傳在美國住所自殺身亡，終年55歲。外間一直以為秋官與肥姐沈澱霞所生的欣宜才是大女，對鄭安儀的出現大感驚訝。其實早年他接受《志雲飯局》時，便談及與自己過去多段感情，並提及盧慧茹及鄭安儀。

秋官被問到是否多情的人，他說︰「有人話，雙魚座係多情，我哋做演員一定感情豐富。」他笑言自己像「楚留香」。對於報道指他17歲結婚，他表示當時只是同居，但很快便分開。他稱跟盧慧茹是在訓練班認識，「大家作風、要求唔同，我係事業為重，經常掛住做嘢，但對方係要完全擁有。」他認為年輕時不太懂處理感情，認為感情事要來就來，要走就走，沒有感到後悔。

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鄭少秋在訪問中笑言自己是「楚留香」。

他稱當時又同居加上有小朋友，被傳媒形容是「情場老手，欺騙無知少女」，但他認為感情是你情我願，不能夾硬來。至於是否每段感情都很專一，他稱不要抱住一個玩及壞的念頭去做，但緣盡了便散，很難控制。

提到當年他在周刊刊登一封長信給森森，他表示這是他的歷史，不會逃避。當年他與森森因為合作《歡樂今宵》而擦出愛火花，但森森有感秋官口花花，不認真，加上家人反對，於是決定分手，之後秋官為挽留這段感情，讓周刊登出公開信，但此舉更令森森堅決分手。他在訪問中表示自己形象花弗，但私下不愛到夜店，也不喜歡夜生活。

森森當年與秋官擦出愛花火，有指她託肥姐把分手信交給秋官。

在訪問中，他被問到女兒的生日，無論是欣宜，還是跟官晶華所生的女兒，都不是記得太清楚。他稱很少跟欣宜過生日，最多是補祝，而禮物給欣宜最多只是利是，但欣宜就會送禮物給他。他坦言沒有給足夠的愛和呵護予欣宜，只好一直支持他。他又指欣宜有很多長輩愛錫，對方每次從加拿大回來，都只能見一、兩次。

他稱從肥姐及其他人口中得知欣宜很想見他，但到大家見面時又沒有甚麼好說，可能大家有隔膜，未能深入去傾，並認為女兒應該較親媽咪。他又謂自己不可以要求欣宜太多，因為自己也沒給對方想要的東西。其後陳志雲問有沒有照顧欣宜的成長，他表示在金錢上有幾十萬，自己當時都很徬徨。

秋官雖然跟鄭詠恩、鄭詠曦較親密，但一樣不太記得女兒幾時生日。

欣宜與鄭詠恩感情不錯。

對鄭安儀最愧疚

當問到是否最虧欠大女，他說︰「係！我俾得最少。我聽到消息話佢同媽咪都唔係咁好，性格比較偏激，我唔會怪佢唔見我，唔理我，因為個根源係我哋令佢喺呢個環境下成長，所以性格會比較偏激，希望佢能了解、原諒我哋，我一樣都係咁愛錫佢。」

當提起大女時，鄭少秋一面傷感。

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