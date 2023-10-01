鄭少秋55歲長女美國輕生離世 教會呼籲聯絡辦身後事 官晶華代秋官回覆

鄭少秋長女驚傳死訊，現年76歲的鄭少秋共有兩段婚姻，她與現任太太官晶華育有鄭詠恩、鄭詠曦兩名女兒，並與前妻沈殿霞(肥姐)育有鄭欣宜，在這兩段婚姻之前，他曾跟盧慧茹拍拖3年，女方於1968年為他誕下女兒鄭安儀。今日有報道指，鄭安儀在美國寓所輕生，終年55歲。

盧慧茹與秋官分手後，帶女兒離開，秋官甚少提及長女，主要負責女兒學費，兩父女關係疏離，據知，鄭安儀對秋官沒恨意，但秋官多年前曾受訪時，曾對此表示感遺憾，「我很多年前供她讀大學，但供完已沒聯絡。現在如街上遇見，也不知道認不認得。」