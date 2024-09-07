鄭希怡攜9歲梁浸浸返港生活 「慈雲山瓊姐」回歸出新歌

鄭希怡（Yumiko）日前接受新城《QK玉瑛室》節目訪問，節目上她大談近況，並宣傳下周推出的新歌《Lady King》，原名「鄭列瓊」的Yumiko表示：「首歌係講我自己『瓊姐』，因為我細個喺慈雲山讀書，所以有個名叫『慈雲山瓊姐』；今次亦都首次挑戰唱rap，用咗廣東話、國語同上海話擺喺入面，3個語言都代表我成長嘅一部份。」

Yumiko在疫情期間與老公梁學儲（Andy）及女兒「梁浸浸」舉家移居上海，至最近正式回流返港，她表示：「我哋喺上海住咗3年，因為疫情期間咁啱喺內地拍綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，之後有其他工作同拍戲，返香港又要隔離，我父母一直住喺上海，佢哋就話不如留喺上海，我同老公傾咗之後，佢就帶埋阿女過嚟，一家人一定要一齊。」