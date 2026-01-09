蔡少芬、朱茵主演新劇《風華背後》日前舉行煞科宴，飲飲食食之外當然唔少得由劇組一班藝人唱歌搞氣氛。有份參演劇集嘅「千禧年運輸業女神」Yumiko鄭希怡（aka瓊姐）上台唱歌，仲要係首本名曲《相對濕度》，令全場氣氛high爆。隨後Yumiko食住個勢向坐埋一邊嘅黃宗澤落手，「澤囝」笑住話「唔係我叫你唱（《相對濕度》）架」。語音未落，鄭希怡即刻哼起《K歌之王》，仲叫晒全場大合唱。新科視帝Bosco完全搞唔掂，得個笑字，仲話受到「行業欺凌」。

根據另一幕後上載片段，最後蔡少芬上台拎走Bosco支咪，幫「澤囝」完美解圍。