鄭志剛傳被換走 大推藝術盛事吸LV搞騷引巨星來港

去年的LV時裝秀吸引了不少巨星到場，包括宋仲基、Stray Kids的Felix、日本歌手平野紫耀、台灣的林柏宏、劉以豪；以及內地小生還龔俊、白敬亭、王鶴棣、朱一龍、男團時代少年團等，本地薑就有周潤發夫婦、郭富城、古天樂、劉俊謙、MIRROR的盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安等等。這次亦是LV在香港首辦時裝展，當時鄭志剛表示：「很榮幸K11 Victoria Dockside獲選成為Louis Vuitton首度來港的時裝秀場地，藉著是次備受矚目的時裝秀，將進一步提升香港作為中外藝術文化樞紐的地位。」他期望日後會引入不同類型的國際級文化盛事，促進香港發展為國際藝術文化大都會。

新世界發展(017)於明日(26日)公布全年業績，惟今日瘋傀執行副主席兼行政總裁(CEO)鄭志剛將被撤換，並改由執行董事兼首席營運總監馬紹祥接任。鄭志剛一直致力推廣藝術工作，去年在星光大道舉行的LV時裝秀更是由他一手引線。

去年BLACKPINK來港舉行演唱會，鄭志剛在IG分享與BLACKPINK的合照，又安排她們入住新世界旗下的香港瑰麗酒店。其後周杰倫來港開騷，鄭志剛更被周杰倫即場點名合唱，唱出《說好的幸福呢》，其後周杰倫轉載有關片段，留言謂︰「唉呦 原來你會唱」。

今年初，他在法國期間跟多位名人合照，當中包括法國球星麥巴比，以及Dior男裝總監Kim Jones的合照，當中又寫上「SEE YOU IN HK」的字句，暗示麥巴比有機會訪港。早前鄭志剛亦陪同梁朝偉出席慈善活動，偉仔亦曾在活動上公開多謝對方借出場地。

然而，鄭志剛有份籌劃的 Dior 2024 秋季男裝系列時裝展卻觸礁，原定3月舉行但最後不了了之。