鄭明析性侵成熱話 台灣攝理教發聲明否認有女信徒受害

由於方力申也在台灣有一定自知度，因此紀錄片播出之後，台灣媒體，網上討論區再次批評在台灣的攝理教。及至昨晚，台灣攝理教在其YouTube頻道讀出4點聲明，強調基督教福音宣教會的女性教友沒有媒體報導的被侵害、挑選共浴等情事。

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》講述韓國邪教，其中最多人討論莫過於由鄭明析創立的攝理教，又名基督教福音宣教會。鄭明析性侵多名女信徒，於08年判入獄之後，竟未有改過自身，反而利用入獄一事繼續對其信徒洗腦，方力申的女友葉萱便是其中一員，最後她亦難逃對方魔爪，被鄭明析性侵17次。

指媒體冇實證

基督教福音宣教會理事長廖英如指基督教福音宣教會於2009年開始致力於台灣本土發展，在運動、文化、藝術、公益等領域都努力學習、嘗試與實踐，卻因著Netflix及媒體的報導，而成為輿論的焦點。她說︰「看到教友們因著報導面臨暴力言語的威脅、承擔著諸多的攻擊，真的覺得不忍，我們反對任何形式的暴力！」

教會活動被污名化

她提到01年、05年曾有報刊雜誌指有近百名女大學生被性侵，她指媒體沒有拿出實質證據或供詞，又指至今仍未有學校通報發生如媒體所述之學生受害事件。對於教主於09年入獄，廖英如說認為事件存在爭議，暗示鄭明析被是屈。她說︰「希望媒體可以尊重教友的隱私權、宗教信仰自由，因著媒體未經聯繫私自前往教會拍攝、打擾教友的個人生活，已嚴重影響教友之權益，期盼社會大眾能給予教友空間與尊重。包括近期『和平交響樂團暨合唱團』為了推行社會關懷，讓因著科技的發展而與社會、自我疏離的人，能在音樂中感受創作者透過音樂傳遞出來的心情而舉辦的音樂會，卻被污名化、遭受到暴力攻擊的威脅，期盼社會大眾勿隨之起舞、任意轉發臆測言語而助長暴力蔓延。」最後她代表教會向受牽連之學者、社會賢達致歉。最後她呼籲大家要尊重學術之交流、正當之公眾社交，不要以輿論影響學者與社會賢達的生活。