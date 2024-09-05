鄭梓浩否認食軟飯唔使食壯陽藥 暗指女方唔肯放手

《中年好聲音2》參賽者鄭梓浩被前女友Grace指控偷食及食軟飯，對方更向傳媒展示二人的對話截圖，過數證明，以及提供多張照片以證雙方昔日戀人關係。Grace更大爆對方以感染新冠而性功能失調，於是女方買壯陽產品予鄭梓浩，及後才知對方是縱慾過度所致。

由於鄭梓浩一直以好爸爸形象示人，如今遭前女友Grace爆大鑊，令他的粉絲大感震驚，於是他在群組駁斥指控。他在群組否認出軌，並表示沒有收過對方數百萬。其內容如下︰

第一點：有關於片中談及出軌的內容，本以為與前女友Grace分手後可以回到朋友關係，所以還有跟對方聯絡，但作為男性就當自己錯，不希望與她計較，其實一早已經與對方說分手。

第二點︰有關於「小三」提供性服務，其實根本就沒有這個人出現，至於回到內地做抖音的場地也是公司的直播間，在場的公司同事可以做證。

第三點︰壯陽藥純粹亂講。

第四點︰有關於前女友Grace指出錢出力幫助尋回歌手夢想，其實分手的最終原因是因為大仔生病，以及她反對大仔回內地就醫，其實在醫院的期間不斷來電騷擾。

第五點︰回到內地發展做直播每周三次，如果前女友Grace真的如所說的給予幾百萬費用，自己還需要這麼勤力做直播嗎？若果真的會內地做直播，也是純粹為了努力賺錢醫治大仔的病。