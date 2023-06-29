鄭欣宜傳遭公司拒絕「科水」千萬玩失踪 林珊珊：待她狀態可以會好好安排

現年36歲的鄭欣宜（Joyce）早前被爆「失蹤」近2個月，至今仍未公開露面或更新社交網站，甚至傳她的經理人也聯絡不上。對於欣宜失蹤原因眾說紛紜，有指欣宜愛情至上，掛住拍拖不肯接job，其後欣宜的經理人林珊珊又指她因生病而停工，日前更一度驚傳欣宜死訊；及後欣宜所屬經理人公司寰亞急澄清：「對於不實的報道沒回應。」今日又有新的說法，有報道指欣宜今次失蹤與她所屬的寰亞唱片公司「科水」有關。

有指欣宜自覺在公司地位超然，應得到更多資源，加上，她的好友許廷鏗擁有自家音樂品牌，於是她便向向公司提出想成立自家音樂品牌做「揸Fit人」，可是投資金額高達千萬。由於欣宜吸金來源主力靠演唱會及商演，而她約6個廣告的代言費用也並非天文數字，公司在經濟效益的考慮下，以「容後再談」暫緩欣宜的要求，雙方意見不合，欣宜扭計不成，於是便玩「失蹤」。

對於傳欣宜傾續約事件，林珊珊今午回覆傳媒表示：「正如之前已經回應，Joyce因為病了，需要時間療養，所以休假。工作方面，待她狀態可以的時候，一定會好好安排，陸續慢慢開始。藝人與經理人之間，是基於異於常人的信任才可以發光發熱，我們信任Joyce ，Joyce 也很信任我們。謝謝大家關心。」