鄭欣宜化身五大女神 親選10位舞者拍新歌MV：覺得有少少威

鄭欣宜(Joyce)完成6月紅館『Between Us演唱會』後，立即投入錄製新歌《GLITTERFALLS》，Joyce解說歌名有「灑金粉」的意思，「我好鍾意閃亮亮嘅嘢，例如金粉、珠片、閃石、閃粉，感覺好似Magic(魔法)。我希望藉著呢首歌，提醒大家擁抱屬於自己獨有嘅Magic。」欣宜親自挑選十位各具個人風格的舞者合作，她雀躍表示，每位舞者都有發揮，「逐個細看時好正，夾埋一齊整體亦好好睇，令我感到驕傲。」

最感驕傲係 人人有發揮 欣宜在MV中以「Hot Pink女神」、「閃石女神」、「羅馬女神」、「星空女神」和「戰士女神」等造型登場，首次請來10位舞者合作，「我從未試過有咁多dancers一齊拍MV，覺得有少少威呀！」：「今次由合作已久嘅Ali排舞，最開心係，自從6月紅館『Between Us演唱會』後，我哋就立即計劃今次《GLITTERFALLS》嘅舞蹈，我哋親自挑選每一位舞者，每位都有個人風格，逐個細看時好正，夾埋一齊整體亦好好睇，令我感到驕傲。每位都可以喺呢隻舞盡情發揮，而我自覺喺跳舞方面亦有少少進步。」今次舞步複雜，除了集體排練，Joyce在家亦日練夜練，即使外就算出外做其他工作都抽空對鏡不斷練習。拍攝MV當日，由由綵排走位到正式，雖然連續跳了無數次，但大家的精神狀態很好，越跳越起勁。