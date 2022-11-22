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娛樂
2022-11-22 14:39:50

鄭欣宜為新歌《恐懼蠶食心靈》拍MV考演技 幻想男友離世變喊包

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鄭欣宜新歌《恐懼蠶食心靈》MV，講述女主角經歷愛人意外去世後經常睹物思人。

鄭欣宜新歌《恐懼蠶食心靈》MV，講述女主角經歷愛人意外去世後經常睹物思人。

演戲是最大恐懼

Joyce表示，「拍攝時，除了要演繹傷痛難過的戲份，還有不少她與男主角甜蜜回憶，例如他們在飲咖啡看書時打情罵俏、在床上相擁卿卿我我、溫馨晚餐時收到定情禮物。因此Joyce拍攝當日經歷不同情緒，令她感到很大挑戰。她說：「今日拍呢個MV好辛苦，要用好多情緒。最艱難係全日拍攝嘅第一個鏡頭，故事講我目擊愛人發生意外，導演拍攝我嘅大頭，好難演，因為係虚擬，我係靠幻想去演戲，而我最大恐懼就係演戲！」結果她成功了，MV首播後獲得很多認同，表示被Joyce的角色感動。

在《恐懼蠶食心靈》MV中，欣宜經歷喪失至愛之痛。 痛失至愛後，獨坐家裡睹物思人。 在MV中，無法面對至愛離世，只能回憶與男主角甜蜜相處的片段。 在MV中，無法面對至愛離世，只能回憶與男主角甜蜜相處的片段。 MV呈現女主角與男友打情罵俏的甜蜜回憶， MV的女主角無法面對男友離世這事實。

感激歌迷給力迎挑戰

Joyce很喜鍾意《恐懼蠶食心靈》，「可能大家都覺得鄭欣宜好有自信，好知道自己想做乜嘢嘅人，係嘅，但去搵到想做乜嘢或者自信之前，其實不斷有好多問題去問自己，呢啲問題係會產生恐懼。」新歌和MV給她很大提醒，每個人都有迷失或沒自信的時候，最重要是學習面對，「感到恐懼，好正常，最緊要知道恐懼嘅係咩東西，去正視佢，第一步就係面對和剋服，從中學習和進步。其實我覺得做呢首歌係一個好大膽嘅嘗試，可能喺我過往嘅音樂，都係表達我想講嘅訊息。過去呢一年樂迷畀咗好多力量我，令我夠膽去嘗試多啲嘢，今次就嘗試飾演一個角色，去說出其他人嘅故事。」Joyce還透露MV中有彩蛋，她說：「其實我喺今次MV放咗好多我嘅小秘密，睇吓我嘅JoyStick(欣宜粉絲)們夠唔夠眼利搵得出。」

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