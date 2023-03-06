鄭欣宜紅館個唱主題曲拍MV 替身上圍勁過真人要縮胸

歌手鄭欣宜（Joyce）將於下星期紅館舉行個人演唱會，同名主題曲《Believe Us》宣布面世，MV同步上架。拍攝MV當日，現場有兩個Joyce，一個是扮Joyce的石像，另一個是扮石像的Joyce，「她們」比高度和身材，真人版Joyce透露：「我最初見到石像，佢個身型同我身型有少少差別，我上圍無佢咁勁喎，所以麻煩美術組工作人員，幫個石像做咗個小手術，大家都笑咗好耐！」

由於MV故事中，Joyce由石像變成真人，當中演變的過程，需要在她臉上塗了不同程度的特技化妝，仿灰泥的化妝品很容易變乾剝落，為保持最佳狀態，Joyce上妝後不能說話，甚至不能有任何表情，她只可以用眼神跟工作人員溝通。而化妝師就爭取時間，趁導演一喊停機即補上濕濕的灰泥。終於大功告成，Joyce解禁後立即開懷地笑，在硬崩崩的灰泥臉上展示燦爛笑容，與MV導演張蚊、男主角張文傑（German）和石像合照留念。

搵藍奕邦作曲填詞

新歌《Believe Us》Joyce邀請好友藍奕邦作曲、填詞、與何山合力監製，由Ricky Wong編曲。創作過程很浪漫，Joyce說：「今次畀咗個任務藍奕邦幫我寫歌，我哋摸住酒杯，傾咗幾個晚上，我同佢分享咗自己對感情上嘅諗法，希望放喺歌入面，而唔想講出口。」 演唱會舉行在即，Joyce揚言目前是最享受的階段，她說：「距離踏上紅館仲有兩個星期，亦係進入我最enjoy嘅階段，每日都做我最鍾意做嘅事，就係唱歌跳舞，而且同一班意向一致嘅人一齊做，感到好有力量和充滿愛，所以我非常期待上台，將呢三場演唱會送畀我嘅Joystick（Joyce的歌迷暱稱）！」

近年Joyce經常在MV中流淚，今次交由男主角German上陣，他連續喊了十個多小時，眼睛都腫了。有幾次導演喊停，他情緒也未能平伏，蹲在地上和面壁冷靜，Joyce見狀拍拍他肩膀、擁抱和安慰他。除了喊到眼腫，German還不慎手指受傷流血，但他好Man，輕鬆笑說：「習慣咗，我武打演員嘛！」