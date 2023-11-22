鄭欣宜聲演迪士尼新作《星願奇緣》包辦五曲 孖阿Dee@ERROR合作感動落淚

迪士尼100周年重頭鉅製《星願奇緣》（Wish）將於12月在香港開畫，屆時將會有粵語配音版同時上映，香港迪士尼今日正式宣布港版配音由鄭欣宜 (Joyce)聲演女主角雅莎 (Asha)，更與曾經在演唱會和廣告合作的好拍檔ERROR成員何啟華 (阿Dee) 首度一齊為迪士尼動畫配音。阿Dee聲演山羊華倫天奴 (Valentino)，全程伴住女主角落力搞笑，氹得Joyce好開心之餘，相信亦會令本地觀眾睇得更加投入笑聲不絕！

Joyce和阿Dee都像《星願奇緣》主角一樣深信「願望的力量」，認為許願就像給自己一個清晰的目標，成為一種推動力。Joyce憶述自己人生第一個願望，正是希望與全家人一起去迪士尼樂園玩，她稱：「因為迪士尼陪住我長大，所以細個一直好想去迪士尼樂園。結果我真係願望成真，第一次去迪士尼樂園就係同媽咪和婆婆一齊去，留下了非常美好的回憶！」身為迪士尼忠粉的她，今次可以為迪士尼100週年紀念的動畫作配音，又是另一次願望成真，Joyce直言「我係覺得有少少威！」阿Dee亦覺得今次為迪士尼動畫配音是願望成真：「我一直都希望可以接更多不同類型的工作，例如電影、配音等，作更多不同的嘗試！」他更許下宏願，希望有日成為影帝，演藝表現獲得肯定！