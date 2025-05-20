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娛樂
2025-05-20 12:30:00

鄭浩南內地登台被男粉絲「熊抱」場面勁混亂　不慌不忙舉咪大合唱(有片)

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鄭浩南內地登台被男粉絲「熊抱」場面勁混亂　不慌不忙舉咪大合唱

鄭浩南內地登台被男粉絲「熊抱」場面勁混亂　不慌不忙舉咪大合唱

最近有網民在Facebook分享影片，見鄭浩南日前受邀到內地夜店登台，正當被左右兩位短衣短裙女舞蹈員伴着獻唱Beyond名曲《不再猶豫》時，台下熱情男觀眾衝上舞台，越過女舞蹈員，從後熊抱鄭浩南，惹得一眾便衣保安紛紛衝上台，馬上拉開男觀眾，惟浩南不慌不忙，甚至更投入笑着舉咪大合唱，混亂中台上便衣保安人員與熱情粉絲共二三十人圍着鄭浩南，從影片所見一時間也難分那個是保安與觀眾。

鄭浩南在內地登台，被逾二十粉絲衝上台要求合照合唱(Facebook網路影片截圖)

鄭浩南在內地登台，被逾二十粉絲衝上台要求合照合唱(Facebook網路影片截圖)

鄭浩南年屆60歲依然fit爆狀態大勇

「只有一個浩南」的鄭浩南年屆60歲依然fit爆狀態大勇，從該影片中亦見浩南一身紮實卡其色外套配上鬆身牛仔褲，與昔日電影《古惑仔》系列中「司徒浩南」比較鋒芒不減當年。

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鄭浩南在電影《古惑仔》系列中的經典角色「司徒浩南」(電影《98古惑仔5：龍爭虎鬥》截圖)

鄭浩南在電影《古惑仔》系列中的經典角色「司徒浩南」(電影《98古惑仔5：龍爭虎鬥》截圖)

鄭浩南開始登陸小紅書、微博及抖音等網路平台

2022年9月在電影煞科宴上透露婚變消息，「我好愛家人，在大馬所有房子甚至連汽車都沒有寫我名字，如今只剩一間祖屋⋯⋯」加上經營生意受挫，因此近年回歸香港影視圈，甚至赴內地參加商演及登台，而最近鄭浩南也開始登陸小紅書、微博及抖音等網路平台，不時與其他著名圈中人拍片暢談外，亦有到地道平民化的食肆拍攝美食分享及擔任抖音吃播，最經典莫過於火鍋要吃豬眼睛，結果浩南也舉手投降「我是衝破不了」。

鄭浩南在小紅書不時邀請圈中友人一同亮相(鄭浩南小紅書影片截圖) 鄭浩南在抖音當吃播分享內地美食(鄭浩南抖音截圖)

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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