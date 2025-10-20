鄭浩南與張耀揚「東星聚會」掀古惑仔回憶殺　「司徒浩南」左手戴婚戒疑再婚

這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列，其中張耀揚飾演的「烏鴉」至為經典，而鄭浩南飾演的「司徒浩南」亦令人留下深刻印象。日前鄭浩南在社交網站上載影片，顯示與張耀揚在飯局上搭膊頭齊唱《當年情》，兩人看來都十分興奮，其中2022年鬧婚變的鄭浩南手上更戴上婚戒，令人猜測他已再婚。

張耀揚鄭浩南合唱《當年情》

鄭浩南發布影片時留言表示：「這次不掀桌子，掀的是回憶！從青澀到白頭，默契卻絲毫未減，40年的友情才是頂級浪漫🌹。」更加hashtag#烏鴉哥 #兄弟 #張耀揚 #鄭浩南 #真人真唱。影片可見兩名已「登六」的大叔身型仍然健碩，體型及樣貌都保持良好狀態，豪氣地互相搭膊頭唱歌。