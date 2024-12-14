鄭秀文入場撐《爸爸》 感覺良久不散：劉青雲有兩場戲叫我淚腺也開

由劉青雲和谷祖琳合演、翁子光執導的電影《爸爸》，上映短短一個星期多，已突破1000萬大關 。向來支持香港電影的影后鄭秀文(Sammi），繼入場大撐《焚城》及《破‧地獄》後，昨日她再次入戲院欣賞《爸爸》。今日（14日），Sammi就在社交網分享觀後感，並表示感覺良久不散。

Sammi在社交網貼出手持兩張《爸爸》的電影戲票的短片，片中見她已素顏上陣，並謂：「好好睇，好鍾意。」她寫下感受表示：「尋晚去咗睇翁子光導演的作品《爸爸》，非常喜歡。看完太多感受，不知從何說起，而且腦裡充滿回甘的細節。感覺良久不散。」Sammi續大讚演員們演出精采，一家四口真實的演活，青雲和小谷的互動非常真實有感，她更透露：「青雲有兩場戲叫我淚腺也開了。蘇文濤的演出真令我們信服。找Edan 客串恰到好處。很欣賞敬佩電影裏面翁導演說故事的方式，尤其你永遠唔知道下一個鏡頭會是什麼的期待，有些畫面構思亦很有意境。」