鄭秀文出席活動主動蹺實Ian 坦言演唱會難再邀MIRROR任嘉賓

鄭秀文（Sammi）昨晚（30日）與陳卓賢（Ian）、湯令山（Gareth T.）、吳家忻（kayan9896）、林心兒等現身金鐘出席Ferragamo活動，Sammi與Ian 合照時主動蹺實對方，令在場粉絲歡呼尖叫。Sammi表示一身中性打扮是配合大會需要，向來形象百變的她，自言仍有很多造型未試過，可在演唱會出現，她笑謂一條羽毛都試過，會考慮一條線或一條絲帶，只要設計靚就可以。

問到將在暑假舉行的演唱會進度，Sammi透露準備得如火如荼，被問到會否再次邀請MIRROR做嘉賓？Sammi坦言很難，因成員各有各忙，不過回望4年前的合作，的確很難得。問到可先從同場的Ian入手，再一場一個成員？Sammi表示無論同輩還是新晉歌手，每位嘉賓都很珍貴。至於老公許志安將於今周六（4月1日）為張國榮紀念音樂會重踏舞台，是他自「安心事件」後首次在舞台現場演出，問到Sammi 如何支持對方？Sammi表示每日相處，都是恆久支持，亦見到安仔為是次演出，很用心做足功課。

同場的吳家忻曾為Ian的MV任女主角及合作拍廣告，問至吳家忻可會反過來邀請Ian任MV男主角？她笑言擔心被Ian搶風頭，但不怕成為對方粉絲公敵，並大讚Hellosss (粉絲暱稱)十分友善。