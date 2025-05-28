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娛樂
2025-05-28 15:45:00

鄭秀文打破30年執著心靈獲自由 直言見到吳文忻好感動 :你生命勉勵很多人

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鄭秀文打破30年執著心靈獲自由 直言見到吳文忻好感動 :你生命勉勵很多人

鄭秀文打破30年執著心靈獲自由 直言見到吳文忻好感動 :你生命勉勵很多人

鄭秀文(Sammi)在澳門8場的《You & Mi 鄭秀文澳門演唱會 2025》圓滿落幕，今次Sammi一改過去瘦如竹竿的形象，以一身肌肉現身，狀態大勇，網民都大讚「好看」。相隔幾天後，Sammi今日(28)在社交網分享感受，自言不再執迷排骨身型，心靈也像自在自由了。

Sammi 興奮表示，給自己的大功課圓滿完成，今次亦徹底改變自己身型，並謂：「人生真奇妙。兜兜轉轉，好像現在才找回最真實的自己。三十幾年以來最自在的自己。我希望用自己的人生經歷，能勉勵到面對身型焦慮的人，高矮肥瘦有肉冇肉，其實誠實做自己活出自己就可以快樂，最重要的是一顆健康的心態。」
 

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Sammi自言不再執迷排骨身型，心靈也像自在自由了。 Sammi企定定在吳文忻面前獻唱，並作出鼓勵。 吳文忻到澳門睇演唱會，順道四處打卡嘆美食。

她續指打破了三十幾年來自己對排骨身型的執迷，心靈也像自在自由了，連帶一些一直想不通的事情，也一拼打開，「原來，很多事情，都是自己不必要的思想去左右了自己。現在回想，真傻！人生，兜兜轉轉，戰戰兢兢，原來，『只需要誠實地做自己和展現」』，旁人也會替你高興，替你感動。」

 

吳文忻感激睇到Sammi演唱會



另外，患乳癌的吳文忻(現名吳忻熹)，日前到澳門欣賞Sammi的演唱會，期間獲Sammi企定定在她面前獻唱，並作出鼓勵，場面感人。吳文忻今日貼文感激表示：「我可以去到Sammi演唱會，給我一個機會出外走走欣賞吓澳門食吓嘢！當然，最多謝嘅一定係神！衪把Sammi和我聯繫上！感恩！」Sammi 亦有留言再次為吳文忻打氣：「我們一直message 對方，終於有這機會見面。看見你一刻，我也很感動。上帝真的早已預備。天父愛你。你現在常常在祈禱中得到力量和內心的平安，天父在你生命，恩典夠用。好多人正以支持和愛包圍你。」並表示：「 我深信你的生命，也會勉勵到很多人。」

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