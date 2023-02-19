鄭秀文拒做「樂壇關愛座」 為雲浩影打氣︰全力支持你

鄭秀文(Sammi) 、Dear Jane、蘇永康及雲浩影(Cloud)昨晚到澳門出席《紅聯聲動巨星演唱會》。Sammi與雲浩影同屬一間唱片公司，二人在後台相遇並一起合照。Sammi其後把合照分享至社交平台，並寫下一些勉勵說話，為Cloud打氣。

Sammi在帖文中以「舊時代人類」形容自己︰「沒有『新』，就沒有持續。新人是延續下去的最大力量。我們這些舊時代人類，必須知進退，適時也要儘力協助。Mi也做過新人，很明白一切並不容易。萬事起頭難，不過一直走下去，亦絕對不是容易。Mi每天也在努力中。（不過，有時真心累）Cloud, 加油！公司全力支持你！#新人的力量#新也好舊也好只有努力才能使我們能夠一直往前走」