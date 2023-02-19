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娛樂
2023-02-19 15:46:34

鄭秀文拒做「樂壇關愛座」 為雲浩影打氣︰全力支持你

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Sammi與同門師妹雲浩影一齊到澳門開騷。

鄭秀文(Sammi) Dear Jane、蘇永康及雲浩影(Cloud)昨晚到澳門出席《紅聯聲動巨星演唱會》。Sammi與雲浩影同屬一間唱片公司，二人在後台相遇並一起合照。Sammi其後把合照分享至社交平台，並寫下一些勉勵說話，為Cloud打氣。

Sammi在帖文中以「舊時代人類」形容自己︰「沒有『新』，就沒有持續。新人是延續下去的最大力量。我們這些舊時代人類，必須知進退，適時也要儘力協助。Mi也做過新人，很明白一切並不容易。萬事起頭難，不過一直走下去，亦絕對不是容易。Mi每天也在努力中。（不過，有時真心累）Cloud, 加油！公司全力支持你#新人的力量#新也好舊也好只有努力才能使我們能夠一直往前走

Sammi過去一直都不同音樂人合作。

Cloud︰一定會好好努力

CloudSammi公開打氣，她留下多個哭泣emoji及心心，示意自己非常感動，並謂︰「一定會好好努力，謝謝你！」她亦轉載帖文到其限時動態說︰「超好的Mi，每次見到都好像個小粉絲。」

Sammi16歲那年參加新秀歌唱大賽而加入華星唱片，於90年完成中五課程之後便正式出道。入行超過30年的她，人氣一直保持至今，在樂壇橫掃多個獎項，最近她憑《流水落花》再入圍角逐金像獎影后。

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