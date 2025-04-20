鄭秀文擔任薛凱琪廣州個唱嘉賓 自爆收千字文邀請信勁感動

薛凱琪(Fiona) 自從闊別紅館舞台11年後，Fiona昨日（19日）首次於廣州開大型巡迴演唱會，她在演唱會中獻唱方大同的《四人遊》和《Love Song》悼念對方，講到Fiona演唱會最大亮點之一，就是鄭秀文（Sammi）擔任嘉賓，兼且同台合唱《終身美麗》。Sammi在台上表示：「幾個月前，佢問我可唔可以做演唱會嘉賓，當時我好感動，因為佢send咗千字文嘅短訊俾我，你知呢度坐車好遠，我都排緊自己演唱會，但我收到佢呢個千字文嘅邀請信，我好感動，無論點我一定要親自嚟撐你，因為我好戥你開心，呢幾年你真係做得好好， 你話呢個演唱會係你事業好大嘅里程碑，呢場係你巡迴演唱會頭站嘅第一場，所以我一定要坐呢程車同埋着到最靚嚟恭喜你。」

Sammi在演出完結後亦有在社交網站感性發文寫上：「今天上廣州的車程來回接近7小時，但為了阿Fi,值得。阿Fi數月前找我當嘉賓，這巡迴是她歌唱事業的一個里程碑，也是她巡演的首場；對歌手來說很重要，而身心都會特別緊張，都會很希望自己邀請的嘉賓能夠真的到來。Mi很明這份心情。鐵定身體力行去支持她，當然會義不容辭答應。跟她說：『我會來。』Mi看着她出道，見證她一步步努力走到今天。今晚，看見她在自己的舞台發光，很替阿Fi高興。Mi今天接近7小時車程，車程中載滿對阿 Fi的愛和祝福。」