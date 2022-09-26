鄭秀文新作《流水落花》獲選香港亞洲電影節閉幕電影 被譽為事業生涯最佳演出

由鄭秀文(Sammi)、陸駿光、談善言和8位生力軍演員合演的新作《流水落花》，獲選為亞洲電影節(HKAFF)閉幕電影之一，Sammi的演出更被場刊形容為 “a career-best performance”(事業生涯上一次最佳演出)，對此她深感榮幸，「這戲是我在『非喜劇類型』中好大嘗試。我個人好鍾意呢部電影，唔煽情，但我深深被故事同角色所觸動。」電影將於11月13日率先在電影節公映兩場，暫定明年正式上映。

盼與世界各地交流 《流水落花》是導演賈勝楓首部執導長片，也是電影發展基金「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品。題材圍繞香港近年被廣泛報導的寄養家庭(foster family)，故事以Sammi、陸駿光飾演的一對寄養家庭夫婦為軸心，發展出與幾位寄養小孩的感人故事，探討生命如何延續，關係因有缺陷才真實的題旨。Sammi得知新片入選香港亞洲電影節，深感欣慰和興奮，尤其為首次執導便獲獎的導演感鼓舞，「對於新導演嚟講，係美麗開始！我希望透過呢次盛事，可以同世界各地嘅電影愛好者交流；而更重要係，讓更多唔同地方嘅朋友欣賞到《流水落花》。」