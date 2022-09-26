熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
娛樂
2022-09-26 16:01:52

鄭秀文新作《流水落花》獲選香港亞洲電影節閉幕電影 被譽為事業生涯最佳演出

分享：
鄭秀文在《流水落花》的演出被讚為事業生涯最佳一次。 陸駿光在《流水落花》與鄭秀文合演夫妻。

由鄭秀文(Sammi)、陸駿光、談善言和8位生力軍演員合演的新作《流水落花》，獲選為亞洲電影節(HKAFF)閉幕電影之一，Sammi的演出更被場刊形容為 “a career-best performance”(事業生涯上一次最佳演出)，對此她深感榮幸，「這戲是我在『非喜劇類型』中好大嘗試。我個人好鍾意呢部電影，唔煽情，但我深深被故事同角色所觸動。」電影將於11月13日率先在電影節公映兩場，暫定明年正式上映。

鄭秀文在戲裡的角色，透過寄養家中的小朋友，修補與丈夫的關係。 談善言在《流水落花》演社工。

盼與世界各地交流

《流水落花》是導演賈勝楓首部執導長片，也是電影發展基金「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品。題材圍繞香港近年被廣泛報導的寄養家庭(foster family)，故事以Sammi、陸駿光飾演的一對寄養家庭夫婦為軸心，發展出與幾位寄養小孩的感人故事，探討生命如何延續，關係因有缺陷才真實的題旨。Sammi得知新片入選香港亞洲電影節，深感欣慰和興奮，尤其為首次執導便獲獎的導演感鼓舞，「對於新導演嚟講，係美麗開始！我希望透過呢次盛事，可以同世界各地嘅電影愛好者交流；而更重要係，讓更多唔同地方嘅朋友欣賞到《流水落花》。」

由鄭秀文主演的《流水落花》，以寄養家庭為題材。

由鄭秀文主演的《流水落花》，以寄養家庭為題材。

寄養孩子助挽救父母婚姻

《流水落花》講述陳天美(鄭秀文)和何彬(陸駿光)透過莫姑娘(談善言)申請成為寄養家庭，兩夫妻很用心照顧每位寄養小孩，包括因母親毒癮而缺乏照顧的文森(黃梓樂飾)、父母離異被當人球的小菁（李昀蔚飾）、患有兔唇遭嫌棄的小花（吳祉嶠）、苦苦等待一個家的阿明（趙啓嵐），以及對成年人失去信任的家希（曾睿彤）和家朗（徐嘉謙）姊弟。13年過去，何彬出軌，天美從小孩身上的啟發，修補一段破裂婚姻關係。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受