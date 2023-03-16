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娛樂
2023-03-16 12:32:24

鄭秀文新MV遠赴法國拍攝 電影《潛行凶間》名場面取景凍到震

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Sammi到巴黎拍mv。

鄭秀文（Sammi2023年第一首派台作品《愛是...2.0feat.好青年荼毒室）》推出後，反應熱烈。MV遠赴法國取景，Sammi以不同華麗造型穿梭巴黎，其中她在一間超過200年歷史的古老建築物內取景，精緻的天花設計和紅色的布置，濃濃懷舊氣息，她開心得在舞池中不停氹氹轉，「今次可以在法國巴黎拍MV，好似發緊夢咁，無諗過可以完成呢件事，《愛是...2.0》係我好鍾意好鍾意嘅新歌，亦係今年第一首派台歌，成首歌嘅風格都『好有型』，希望大家鍾意。」

出動暖水袋

拍攝當日，Sammi天未光就起床，開始首天拍攝工作。第一站是電影《INCEPTION》（潛行凶間）內都有出現過的比爾阿克姆橋（Pont de Bir-Hakeim），在橋上可以見到巴黎鐵塔，是打卡熱點。Sammi穿著藍色長裙，背部設計盡顯線條，玲瓏曲線，配合長長拖尾，非常華麗和有型。鏡頭外她穿著厚厚的羽絨大褸和抱著暖水袋，凍到牙關打震，仍難掩她興奮的心情。抱住援水袋的她說：「嚟到大家好熟悉嘅旅遊景點，好多戲都喺呢度拍，例如《INCEPTION》，仲見到巴黎鐵塔添！雖然大家見到我著到好靚，但其實我凍到不得了，巴黎嘅早上好凍，黐咗一身暖包。今次要走好多場地，要換好多靚衫拍MV，團隊繼續努力！」然後Sammi繼續行程，到古著店、火車站、餐廳和街頭拍攝，配合不同造型，恍如一個時尚旅遊特輯。

Sammi背部設計盡顯線條，玲瓏曲線，配合長長拖尾，非常華麗和有型。

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