鄭秀文明年7月開騷 狂諗rundown與新晉音樂人合作

鄭秀文(Sammi)早前應保險公司邀請到西九文化區出席嘉年華活動，Sammi在台上分享她的生活方式，與大眾分享如何成為真正的「BetterMe」。她說：「Better me就是要有健康身心，關注自己精神健康及平時生活作息，同埋一定要有me time自己時間，給自己獨處。」

盼請古天樂做嘉賓

Sammi開心宣佈成功申請明年7月紅館檔期舉行個唱，但場數未知。她表示自從2019年開過個唱後，已有4年沒開演唱會，知道申請演出場地非常艱難，所以她很珍惜，雖然還未知開幾多場，成功申請開演唱會，已經好感動。她說：「依家全個腦都係諗演唱會嘅嘢。（點樣減壓？）都係要持續運動，飲食健康，一定要有me time，無論幾忙都要對自己好，依家仲幫手做埋暫託貓咪，與動物相處，都係好好me time嘅一種。」

日前她在社交平台發文表示會繼續做好廣東歌︰「這幾年無論疫情和世界再紛亂不定，Mi堅持默默繼續做好廣東歌，這信念一直沒有動搖。但願我仍能像一隻細小的螢火蟲，謹守好自己的崗位，默默耕耘努力發著一點光，繼續為廣東歌盡綿力。#我跟廣東歌的深厚感情#謝謝廣東歌帶給我的 #三十年堅守着對廣東歌的愛 #會繼續跟不同的新晉音樂人合作。」問到屆時許志安、古天樂會否做演唱會嘉賓，她表示未有決定請安仔，但古天樂就要視乎檔期，她指古天樂過去多次在她的演唱會出場，希望今次也可以邀請到對方。