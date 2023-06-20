鄭秀文演天美姨姨封影后 《流水落花》7月19日Disney+上架

《流水落花》是套溫情小品電影，Sammi飾演的陳天美，與另一好戲之人陸駿光所飾演的何彬於戲中是一對夫妻，該片將於7月19日在Disney+ 獨家串流上架。《流水落花》講述天美最初因為想賺取金錢幫補家計，而申請成為寄養家庭，其後天美漸漸投入照顧者的角色之中，甚至將自己對年幼夭折兒子的愛轉託於寄養兒童身上。何彬與天美由喪子而生的傷痛本已塵封，卻因為天美全情投入照顧寄養兒童而再度揭開，直至天美發現何彬婚外情而爆發。寄養家庭本是寄養兒童暫時安身之所，卻因夫妻二人關係開始分崩離析，影響了天美與何彬，更影響到心靈本已受創變得脆弱的寄養兒童。因為寄養而催生的裂縫，最後卻因一對寄養姊弟的失蹤危機而走向團圓。於村前河畔的大樹年復一年花開花落，流水將落花緩緩送走，像逝去兒子以不同寄養兒童的身份暫時回到天美身邊，獲得天美的照顧與愛之後又要離開，像流水般始終不斷。

全力專注於演繹中年婦人陳天美的Sammi，幾乎不施脂粉上鏡，亦擺脫以往演繹方式，轉化為內心出發的絲絲平淡，引發強大感染力。面對各個寄養兒童所帶來的不同挑戰，天美姨姨與他們相處時，由最初的火爆，轉為中段的溫婉，到後來找到作出關懷的平衡點。Sammi於三個階段的演出都恰到好處，成就了這部Sammi封后之作！Sammi亦一舉憑電影主題曲《我這樣活了一天》奪得金像獎最佳原創電影歌曲，以演員及歌手身份於同一屆金像獎得到獎項。

零片酬接拍

零片酬接拍《流水落花》的Sammi於得獎時發表的感言，令不少一直支持她的觀眾動容，她表示：「最佳女主角這個獎項，對我來說從來都像是遙不可及，但又覺得只是一步之遙。這麼多年來，我想得最多的，並不是何時或如何才能夠得到這獎項，而是如何於演技上有所提升或蛻變。由被人認定我是一位喜劇演員，到轉投演出正劇，我所花的工夫、所行的路、遇到許多困難以及沿途上不被認同，才來到今天。我很感激《流水落花》的導演賈勝楓，由一開始就矢志不移地相信我可以演繹這個角色，亦很多謝監製、編劇、戲內一眾演員，感謝整個團隊。」