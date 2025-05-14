鄭秀文澳門演唱會林愷鈴任嘉賓自彈自唱騷才華 向天下所有母親節快樂致敬

天后鄭秀文（Sammi）5月11日晚在威尼斯人綜藝館舉行第三場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」，邀請林愷鈴（Ashley）擔任表演嘉賓。Sammi介紹林愷鈴（Ashley）出場時為新進創作女歌手。她希望與新人分享舞台，平時亦有留意她於社交平台上的唱歌影片，認為她的聲線十分特別， 希望讓更多人認識她的歌聲。Sammi亦祝福Ashley 將來在樂壇發光發亮。二人合唱 《衝動點唱》時，全場反應非常熱烈。隨後Ashley更自彈自唱范曉萱的 《我要我們在一起》。

林愷鈴任嘉賓自彈自唱騷才華

適逢是日為母親節，Ashley祝大家母親節快樂。並祝願每一位女性都像Sammi般發光發亮及一樣強大。在演唱會的第三場中，Sammi除了唱了經典國語歌《出界》，還特別在安歌環節演唱了《值得》和《終身美麗》兩首歌。最後她提醒觀眾不要忘記購買最新推出的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會(Live)」，讓粉絲們能夠珍藏這次難忘的表演。完騷後，Sammi繼續拍片感謝觀眾：「今晚第三場終於完結了，我帶著一個感恩及愉快的心因為明天終於可以休息。雖然只是做了三場騷，但加上兩天密集式彩排，體力如同做了五場騷，完全是一個體力的考驗。」透露將利用未來數天休息恢復狀態，為後續演出儲備能量。