鄭秀文澳門演唱會｜請洪嘉豪站台點唱《黑玻璃》 Sammi收紅bra嫌太大尺碼

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（16日）於威尼斯人綜藝館舉行第四場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」， Sammi特別請來洪嘉豪任嘉賓，他坦言收到邀請，加上被點唱《黑玻璃》時，感到受寵若驚。不過最大驚喜可說是有歌迷掟出一個紅色bra上台，Sammi高舉笑言太大。

Sammi表示今次邀請的嘉賓都比較包羅萬有，有熟悉面孔，有些是樂壇比較新的歌手，認為我年紀大咗有一份使命感，Sammi亦想與欣賞的新一代歌手分享這個舞台，然後唱出《不要驚動愛情》，嘉賓洪嘉豪升上舞台，手拖手合唱，觀眾驚喜尖叫。