鄭秀文澳門演唱會｜請洪嘉豪站台點唱《黑玻璃》 Sammi收紅bra嫌太大尺碼

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（16日）於威尼斯人綜藝館舉行第四場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」， Sammi特別請來洪嘉豪任嘉賓，他坦言收到邀請，加上被點唱《黑玻璃》時，感到受寵若驚。不過最大驚喜可說是有歌迷掟出一個紅色bra上台，Sammi高舉笑言太大。
Sammi表示今次邀請的嘉賓都比較包羅萬有，有熟悉面孔，有些是樂壇比較新的歌手，認為我年紀大咗有一份使命感，Sammi亦想與欣賞的新一代歌手分享這個舞台，然後唱出《不要驚動愛情》，嘉賓洪嘉豪升上舞台，手拖手合唱，觀眾驚喜尖叫。
之後，Sammi坦言私心想聽洪嘉豪現場演唱《黑玻璃》，洪嘉豪說：「當我收到Sammi嘅邀請，最驚訝係Sammi識我？有聽我嘅歌？仲要指定要唱呢隻歌？我哋呢輩嘅歌手有時都會迷惘，收到Sammi邀請，覺得係一個肯定和榮幸。」Sammi說：「絕對係一個肯定，洪嘉豪係一位相當有實力嘅歌手，你去年首歌咁高點擊率、咁多人鍾意，一定有佢嘅道理，你唱都相當出色。」
演唱會尾聲，全場大叫Encore，當Sammi化身「DJ Mi」一邊打碟一邊唱《煞科》，全場high爆！之後繞場邊唱《我們都是這樣在大的》，歌迷紛紛送她毛公仔和花，期間有人從觀眾席掟了一個紅色Bra上台，上面更繡了一對「Mi」字，全場O咀！Sammi見狀執起並高舉大笑，說：「呢個杯好大喎！」一邊唱歌一邊將Bra拼上身，又笑說：「你係咪想潤我呀？買個咁大嘅。」她還將它當眼罩，非常搞笑。最後Sammi說：「呢首歌充滿正能量，歌名好適合送畀每一位，送畀你哋《終身美麗》。」全場大合唱，澳門演唱會第四場圓滿結束。