鄭秀文澳門演唱會｜邀王丹妮做嘉賓 點唱《壞女孩》致敬梅艷芳

鄭秀文(Sammi)於澳門舉行的「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」，昨晚(17日)第五場請來曾主演電影《梅艷芳》的王丹妮(Louise)做嘉賓，Sammi以一身性感紅色蕾絲造型，與穿印有多個「M」字牛仔西裝褸的Louise合唱梅艷芳的經典《壞女孩》，又唱又跳，全程high 爆。

昨晚Sammi介紹王丹妮出場時表示，「大家都知我每晚邀請嘅特別嘉賓風格都好唔一樣，有新人亦有喺樂壇比較耐嘅，仲會令大家意想不到。今晚呢位都有少少意想不到，我都幾興奮，同埋今晚揀呢首合唱嘅歌都令我好興奮，專登著咗呢一身赤紅衣服配合。」王丹妮隨音樂前奏升上舞台，兩人合唱梅姐的《壞女孩》，Louise更將其中一句歌詞改成「Sammi 太漂亮」，氹得Sammi笑逐顏開。

唱畢二人擁抱，Louise興奮向Sammi介紹身上的衣服：「你睇吓我身上好多個M字，代表我對你嘅愛。」Sammi笑說：「係喎，好有心思，但差個『i 』字，我唔係叫『阿M』我叫『阿Mi』，我一嚟到即係『M到』！」Sammi感謝Louise百忙中抽空擔任其表演嘉賓，說：「多謝你一口答應嚟做我嘉賓，仲為咗今日演唱，特登為唱呢首歌上堂，好有誠意！」全場掌聲。Sammi笑言要落台換衫和吃東西，問Louise留步唱甚麼歌？她說：「Sammi係我同埋所歌迷心目中《理想對象》！」

大爆全家齊捧場

表演完畢後，Louise獲Sammi大讚台上表現淡定又有台型，作為忠粉的她Louise開心不已，「雖然之前試過在電影中在舞台上唱歌，但今次是以自己個人身份踏上舞台同Sammi合唱，心情實在無比興奮。」她大爆連老公、囡囡，以及專程由澳洲回來的老爺奶奶捧場，「所以受到Sammi邀請真係好surprise好榮幸。今次《壞女孩》呢首歌係Sammi親自揀嘅，能夠同Sammi一齊唱梅姐嘅歌我覺得特別有意義，亦能深深感受到我哋對梅姐嘅敬愛之情。」

盼有機會合作拍電影

Louise最感難忘是Sammi百忙中抽空與她排練，「Sammi自己已經夠忙，但仲願意抽時間跟我一齊多次rehearsal，務求令到表演嘅時候更合拍，更有feel。作為後輩的我，真係覺得Sammi非常勤力，對於表演亦追求盡善盡美，仲非常提攜後輩俾我哋有多啲表演經驗。呢種精神真係好值得學習，respect!我希望除咗舞台表演外，將來可以有機會跟Sammi一齊拍電影。」