鄭秀文澳門演唱會｜Sammi化身DJ打碟曬腹肌 與許志安再合體同台

演唱會一開始，Sammi從天而降，加上煙火效果震撼全場，她換上全新黑色閃爆造型、配上一頭長金髮和金色面具，型格出場，演唱《朝聖》、《發熱發亮》後，再換上另一條黑色長裙唱出《我們的主題曲》和《親密關係》，為演唱會揭開序幕。Sammi說：「又係一套新衣服，完全係一個不惜工本嘅騷，換個新騷咁做，希望將香港最好睇、最精嘅部份搬嚟澳門之餘，亦都希望流程上可以做得更加精準、更加好睇。每次做騷，無論做到第幾場，我自己都好似新人咁企喺舞台，希望將最好嘅表演畀大家。」接著她換了紅色舞衣，與蔡浩然（Scott）表演《唉聲歎氣》，期間二人擁抱又疑似親咀，還大跳火辣椅子舞，觀眾看得熱血沸騰，不斷尖叫。

胡定欣聲震震任嘉賓

澳門頭場表演嘉賓是胡定欣，與Sammi合唱《談情說愛》，Sammi在台上稱：「大家會覺得好好奇，點解會請定欣做我演唱會嘉賓？佢又唔係歌手。就係因為我知道佢好鍾意唱歌，我哋每個禮拜喺同一個地方上堂，好有緣份，友情就係慢慢喺呢啲見面建立。」定欣表示非常多謝Sammi，並說：「好耐之前佢已經同我講過，好鍾意睇我嘅劇集，有留意我嘅演出，佢畀好多支持我。」胡定欣對Sammi說：「你嘅歌都係陪住我成長，係我夢想嘅一環，所以我今日真係好開心，可以做你嘅嘉賓。」雖然定欣講到聲震，顯得激動和緊張，但演出穩定。二人擁抱後，Sammi對觀眾說：「希望大家用支持我嘅掌聲畀胡定欣！」全場歡呼。其實她們早有淵源，都是參加歌唱比賽入行，胡定欣曾於1999年參加香港無綫電視製作及華星娛樂有限公司主辦的《全球華人新秀歌唱大賽》。

除了胡定欣，Sammi還邀請鍾舒漫、鍾舒祺兩姊妹與40位Dancers，走勻全場，邊唱邊跳《表演時間》，觀眾都站起來一齊跳舞。在電影主題曲環節，Sammi一邊分享踏上影后之路的奮鬥史，一邊唱著《感情線上》、《終身美麗》和《玻璃鞋》等多首電影歌曲。Sammi與老公許志安合唱《世紀末煙花》的場面，當然亦帶到澳門的觀眾面前。演唱會尾聲，觀眾熱烈encore，Sammi再度登場，她化身「DJSammi」演唱《煞科》兼打碟，Hit爆造型，大騷腹肌，還不斷撥動長髮，全場嘩聲四起，加上40位dancers一起登場，令演唱會舞台變成disco舞池，全場觀眾high爆跟著跳舞，部份觀眾更走到台邊，為Sammi吶喊。最後Sammi演唱《我們都是這樣長大的》，以及她人生第一首國語歌《值得》，為澳門站演唱會第一場，劃上完美句號。